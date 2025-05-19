CHP’li İBB’ye yolsuzluk soruşturması: Fatih Keleş’in kardeşi Zafer Keleş gözaltına alındı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen 560 milyar TL'lik yolsuzluk operasyonuna ilişkin soruşturma sürerken Ekrem İmamoğlu'nun çekirdek ekibinde yer alan ve gizli kasalarından biri olarak bilinen Ertan Yıldız etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi ve "bildiklerimi anlatacağım" diyerek savcıya ifade verdi. Yıldız'ın ifadeleriyle soruşturma genişledi.

Yolsuzluktan tutuklanan Fatih Keleş (Takvim.com.tr)

ZAFER KELEŞ GÖZALTINA ALINDI

Yıldız'ın, "Zafer Keleş, Fatih Keleş'in kardeşi olup Fatih Keleş adına tahsilat işlerini yapmaktaydı. Ekrem İmamoğlu adına yapılan tahsilatlar Fatih Keleş'te toplanmaktaydı." ifadeleri kapsamında yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan şüpheli Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu (AA)

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş, örgüte ait paraları, dosyadaki şüphelilerin talimatıyla kendisinden istenen adreslere götürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.