CHP’li İBB’deki yolsuzluk zanlısı Ahmet Çiçek’ten itiraf! Rüşvet parasını bavulla taşıdım

CHP'li Ahmet Çiçek, İBB'deki yolsuzlukla ilgili etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Çiçek'in etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği bildirildi. Çiçek ifadesinde, 2019'dan itibaren reklam şirketlerinin İBB'yle iş yapması için Murat Ongun ile anlaşması gerektiğini, bu şekilde usulsüz ihale süreçlerinin başladığını savundu.

ONGUN'SUZ OLMUYORDU

Ongun'un onayı olmadan reklam sektöründeki şirketlerin İBB ile iş yapmalarının imkansız olduğunu aktaran Çiçek, "Eyüp Subaşı (tutuklu) yetkiliydi. Tüm reklam mecralarının fiyat listesini hazırlayarak Murat Ongun'a verdi.

Murat Ongun da bu şekilde diğer firmalara 'Bu işi sen şu kadar fiyata yapacaksın' diye duyurdu. Böylece usulsüz iş alımları ve ihale süreçleri başladı" dedi. Çiçek, "Murat Kapki ile görüştüğümüzde bana ödeme yerine 7 Iphone ProMax verdi. Sorduğumda 'Bunlar fazla kaldı' dedi. Tahmin ediyorum ki bu telefonlar haberlerde yer alan CHP delegelerine dağıtılanlar" diye konuştu.

ODA DOLUSU BAVUL KOCAMAN BİR KASA

Ahmet Çiçek, "Bir gün Murat Kapki'nin ofisinde baş başa görüştüğümüz bir esnada gelen bir telefon üzerine bir anda 'Bana Berat'ı (kardeşi) çağırın acil' diye seslendi. Bunun üzerine Berat odaya girdi ve ona 'Neyi bekliyorsunuz?' dedi ve ofisinden açılan bir yan odadan Berat, 2 bavul dolusu para alarak çıktı. Bu yan odanın içerisi bavul doluydu ve çok büyük bir kasa vardı" diye yaşadığı olayı anlattı. Çiçek, Murat Kapki'ye "Bavulla para taşıdım. Onun için sahte faturalar kestim" dedi.