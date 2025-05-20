PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li İBB'deki yolsuzluk zanlısı Ahmet Çiçek’ten itiraf! Rüşvet parasını bavulla taşıdım

Yolsuzluk soruşturmasının zanlısı Ahmet Çiçek’ten itiraf geldi: Şüpheli Murat Kapki’ye bavulla para taşıdım. Onun için sahte faturalar kestim.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025
CHP’li İBB’deki yolsuzluk zanlısı Ahmet Çiçek’ten itiraf! Rüşvet parasını bavulla taşıdım

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP'li Ahmet Çiçek, İBB'deki yolsuzlukla ilgili etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Çiçek'in etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği bildirildi. Çiçek ifadesinde, 2019'dan itibaren reklam şirketlerinin İBB'yle iş yapması için Murat Ongun ile anlaşması gerektiğini, bu şekilde usulsüz ihale süreçlerinin başladığını savundu.

ONGUN'SUZ OLMUYORDU
Ongun'un onayı olmadan reklam sektöründeki şirketlerin İBB ile iş yapmalarının imkansız olduğunu aktaran Çiçek, "Eyüp Subaşı (tutuklu) yetkiliydi. Tüm reklam mecralarının fiyat listesini hazırlayarak Murat Ongun'a verdi.

Murat Ongun da bu şekilde diğer firmalara 'Bu işi sen şu kadar fiyata yapacaksın' diye duyurdu. Böylece usulsüz iş alımları ve ihale süreçleri başladı" dedi. Çiçek, "Murat Kapki ile görüştüğümüzde bana ödeme yerine 7 Iphone ProMax verdi. Sorduğumda 'Bunlar fazla kaldı' dedi. Tahmin ediyorum ki bu telefonlar haberlerde yer alan CHP delegelerine dağıtılanlar" diye konuştu.

ODA DOLUSU BAVUL KOCAMAN BİR KASA
Ahmet Çiçek, "Bir gün Murat Kapki'nin ofisinde baş başa görüştüğümüz bir esnada gelen bir telefon üzerine bir anda 'Bana Berat'ı (kardeşi) çağırın acil' diye seslendi. Bunun üzerine Berat odaya girdi ve ona 'Neyi bekliyorsunuz?' dedi ve ofisinden açılan bir yan odadan Berat, 2 bavul dolusu para alarak çıktı. Bu yan odanın içerisi bavul doluydu ve çok büyük bir kasa vardı" diye yaşadığı olayı anlattı. Çiçek, Murat Kapki'ye "Bavulla para taşıdım. Onun için sahte faturalar kestim" dedi.

CHPli İBBdeki yolsuzlukta Ahmet Çiçek etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi: Usulsüzlüğün elebaşı Murat Ongun!CHPli İBBdeki yolsuzlukta Ahmet Çiçek etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi: Usulsüzlüğün elebaşı Murat Ongun!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs’ta gençlerle buluştu! Terörsüz Türkiye mesajı: Meydanlarda halaylar çekilmeye, yaylalar şenlenmeye başladı
Bilal Erdoğan A Haber’de Etnospor’u anlattı: Kültürel sporları yaşatmak için uğraşıyoruz | Fenerbahçe başkan adayı olacak mı?
Türk Telekom
İşte gençlere destek! Devlet kesenin ağzını açtı | Kime, hangi imkanlar var?
Sözleriyle Başkan Erdoğan’ı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş
Emekli aylık farkına çözüm masada | KDK mercek altına aldı!
Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran’ın son hali ortaya çıktı! Cinayet davasında tutuklu yargılanıyordu...
CANLI | Rusya - Ukrayna ateşkesi çıkmaza mı girdi? Trump ve Putin’den 2 saatlik tele zirvede neler konuşuldu? Liderlerden görüşme sonrası açıklama
Trafikte yol kesenler yandı: Hangi suçların cezası arttırılacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ceza İnfaz Kanunu’ndaki düzenlemeleri anlattı
PKK’nın üst yapısı KCK’dan ilk sabotaj: Kandil’i boşaltmayacağız, elebaşları üçüncü ülkelere gitmeyecek
19 Mayıs’ta Gabar’da Terörsüz Türkiye yürüyüşü: Bu dağlarda ölüm değil kardeşlik türküleri söylenecek | İlk keşif kuyusundan numune alındı
20 milyon liralık lüks araç böyle yandı! Sahibi Beşiktaş Başkanı’nın oğlu Celal Alaz Adalı çıktı
100 yılık soru 100 yıllık tartışma! Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkış emrini kim verdi?
Mahsun Kırmızıgül’ün Kardeşlik Türküsü çalıntı çıktı! Rezil gecede Ahmet Kaya’yı linç edenleri alkış tuttu
Kurtuluşun meşalesi 106 yıl önce Samsun’da yakıldı! Bakan Bak ve gençler Anıtkabir’i ziyaret etti
Galatasaray’da şampiyonluk sonrası ayrılık! İlk transferi duyurdular
CHP fondaşı medya, Süleymancılara operasyon algısı ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı! Ekrem İmamoğlu Süleymancı mı?
Türkiye ile ABD arasında Suriye konulu toplantı! Gözler yarın ABD’de olacak
Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği
DEM Parti siyasi parti turuna çıkıyor! İşte heyetteki isimler