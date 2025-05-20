Mersin’de elektronik eşya üreten fabrikada yangın! Alevler metrelerce yükseldi

Yangın, sabah saatlerinde merkez Toroslar İlçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı üzerinde bulunan bir elektronik üretim yapan fabrikada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı fabrikada yangın çıktı.