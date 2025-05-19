Sezaryen doğumda böbrek hastalığı tehlikesi! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu uyardı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık alanındaki gelişmelere ve gündemdeki konulara ilişkin özel açıklamalarda bulundu. Normal doğum konusundaki yaklaşımlarından randevu sistemindeki son duruma, fazla kilolarla mücadeleden sağlıklı toplumun inşası için yapılan çalışmalara kadar birçok konuya değinen Memişoğlu "79 branşta vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunuyoruz. 81 ilimizde 69 branşta aynı güne randevu veriyoruz. Yine aynı şekilde tüm Türkiye'de 69 ilimizde aynı günde tüm branşlara randevu alabiliyor vatandaşlarımız. 73 ilimizde ise aynı haftada tüm branşlara randevu sağlıyoruz. Bazı vatandaşlarımızın 2 ayrı randevu talebi olabiliyor. Orada bazen bir diğer haftaya randevu oluşturabildiğimiz de oluyor" dedi.