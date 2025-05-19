Sezaryen doğumda böbrek hastalığı tehlikesi! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu uyardı

İDEAL KİLONU ÖĞREN, SAĞLIKLI YAŞA Toplumumuzun yüzde 50'si kilolu. ' İdeal Kilo nu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası çerçevesinde, eş zamanlı olarak tüm il ve ilçelerimizde, çok sayıda ekiple sahada olacağız. 10 Mayıs-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında 10 milyon vatandaşımıza ulaşacağız, boy ve kilo ölçümlerini yapıp vücut kitle indekslerini tespit etmeyi hedefliyoruz.

BEN DE DİYET YAPACAĞIM, İŞ BAŞA DÜŞTÜ Ben de gönüllü olarak vücut kitle indeksimi ölçtürdüm. Hafif göbek varmış. Spora ve diyet yapmaya karar verdim. İş başa düştü. Her gün yürüyeceğiz.

Vücut kitle indeksi normal aralıkta olmayanlar, Sağlıklı Hayat, Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezleri mize yönlendirilecek. Kampanya sayfamızda bilgilendirme videosu ile vatandaşlarımızın tüm illerimizde beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı alabileceği birimlerimizin adresleri mevcut. 286 Sağlıklı Hayat Merkezi 'nde vatandaşlarımıza tamamen ücretsiz hizmet veriliyor.

Ülkemizde sezaryen oranı yüzde 61, özel hastanelerde bu oran yüzde 78'e çıkabiliyor. Sezaryen anne ve bebek sağlığı için risk haline geldi. Sadece tıbbi gerekliliklerde bu yönteme başvurulması hem anne hem de bebek için çok kıymetli. Bebeğin böbrek hücreleri son 4-5 haftada tam gelişiyor. Erken aldığınızda hücreler gelişmiyor. Türkiye en çok böbrek hastası olan ülkeler arasında. Nedenlerden biri bu olabilir.

ANNE VE BEBEĞE EBE İLE TAKİP Kimsenin doğum şekline karışmıyoruz. Kadınların kaygılarını kullanıp onları bize karşı kullanıyorlar. Doğum sembolik tarihlere indirgenen paketlere dönüştü, 'gel şu tarihte, 5-5-25 olsun'a geldi. 'Normal doğum yap, sezaryen sağlığa uygun değil' dememiz yetmez. Anneyi psikolojik olarak doğuma hazırlamanız gerekiyor. O nedenle ebeyi ön plana çıkartıyoruz. Gebeliğin son 3 ayında anne adayını ebeyle eşleştireceğiz. Ebe bebekle anneyi 1 sene takip edecek.

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DEPREM EYLEM PLANI HAZIR

İstanbul'da olası büyük deprem için hastaneler, aile hekimleri, eczaneler de dahil bütün Türkiye'deki her yerdeki sağlıkçılar eşleşti. İstanbul Anadolu için hazır, Anadolu'nun da İstanbul için hazır olması lazım. Talimat beklemeden herkes harekete geçmeli.

İSTEĞE BAĞLI RAPOR ALMA KOLAYLAŞTI

İsteğe bağlı raporlar aile hekimliklerinden rahatlıkla alınabilecek. Söz konusu raporların aile hekimliklerinden, kamu hastanelerinden çok daha uygun hizmet bedeli karşılığında alınabilmesi için çalışma gerçekleştirdik. İlgili mevzuat birkaç gün içerisinde yayımlanacak. Projenin vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacağı görüşündeyim.