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Sezaryen doğumda böbrek hastalığı tehlikesi! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu uyardı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, normal doğumun önemine bir kez daha dikkat çekti. Memişoğlu, "Tıbbi gereklilik olmadan yapılan sezaryen doğum, anne ve bebek sağlığı için risk haline geldi. Bebeğin böbrek hücreleri son 4-5 haftada tam gelişiyor. Erken aldığınızda hücreler gelişmiyor. Türkiye en çok böbrek hastası olan ülkeler arasında. Nedenlerden biri bu olabilir” ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkiye’nin bir diğer önem verdiği konu obezite için de açıklamalarda bulunan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın uygulaması hakkında “Vücut kitle indeksi normal aralıkta olmayanlar, Sağlıklı Hayat, Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezlerimize yönlendirilecek. Ben de gönüllü olarak vücut kitle indeksimi ölçtürdüm. Hafif göbek varmış. Spora ve diyet yapmaya karar verdim. İş başa düştü. Her gün yürüyeceğiz” dedi.

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Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 10:02 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 10:30
Sezaryen doğumda böbrek hastalığı tehlikesi! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu uyardı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık alanındaki gelişmelere ve gündemdeki konulara ilişkin özel açıklamalarda bulundu. Normal doğum konusundaki yaklaşımlarından randevu sistemindeki son duruma, fazla kilolarla mücadeleden sağlıklı toplumun inşası için yapılan çalışmalara kadar birçok konuya değinen Memişoğlu "79 branşta vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunuyoruz. 81 ilimizde 69 branşta aynı güne randevu veriyoruz. Yine aynı şekilde tüm Türkiye'de 69 ilimizde aynı günde tüm branşlara randevu alabiliyor vatandaşlarımız. 73 ilimizde ise aynı haftada tüm branşlara randevu sağlıyoruz. Bazı vatandaşlarımızın 2 ayrı randevu talebi olabiliyor. Orada bazen bir diğer haftaya randevu oluşturabildiğimiz de oluyor" dedi.

MHRS sistemi (Takvim Foto Arşiv)MHRS sistemi (Takvim Foto Arşiv)

RANDEVU TALEBİ YÜZDE 61 AZALDI

Memişoğlu sözlerine şöyle devam etti:

Anlamlı sayıda diyebileceğimiz bazı randevu talepleri, 'belirli bir hekim tercih edildiği için' bekliyor. Oysa bu talepleri branş bazında karşılayabiliyoruz.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Bu sebeple randevu taleplerinin yüzde 61 oranında azaldığını, talebin 3'te 2 oranında eridiğini, dolayısıyla bekleyen gerçek randevu talebinin önemli ölçüde karşılandığını söyleyebiliriz. Randevu sistemi ile ilgili olarak önemli gelişme sağladığımız kanaatindeyim.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (Takvim Foto Arşiv)Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (Takvim Foto Arşiv)

İDEAL KİLONU ÖĞREN, SAĞLIKLI YAŞA
Toplumumuzun yüzde 50'si kilolu. 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası çerçevesinde, eş zamanlı olarak tüm il ve ilçelerimizde, çok sayıda ekiple sahada olacağız. 10 Mayıs-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında 10 milyon vatandaşımıza ulaşacağız, boy ve kilo ölçümlerini yapıp vücut kitle indekslerini tespit etmeyi hedefliyoruz.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Vücut kitle indeksi normal aralıkta olmayanlar, Sağlıklı Hayat, Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezlerimize yönlendirilecek. Kampanya sayfamızda bilgilendirme videosu ile vatandaşlarımızın tüm illerimizde beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı alabileceği birimlerimizin adresleri mevcut. 286 Sağlıklı Hayat Merkezi'nde vatandaşlarımıza tamamen ücretsiz hizmet veriliyor.

BEN DE DİYET YAPACAĞIM, İŞ BAŞA DÜŞTÜ
Ben de gönüllü olarak vücut kitle indeksimi ölçtürdüm. Hafif göbek varmış. Spora ve diyet yapmaya karar verdim. İş başa düştü. Her gün yürüyeceğiz.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

SEZARYEN DOĞUM ZARARLI
Sabah'ta konuşan Memişoğlu, sezaryen doğumun bebek sağlığındaki tehlikesine şu sözlerle dikkat çekti:

Ülkemizde sezaryen oranı yüzde 61, özel hastanelerde bu oran yüzde 78'e çıkabiliyor. Sezaryen anne ve bebek sağlığı için risk haline geldi. Sadece tıbbi gerekliliklerde bu yönteme başvurulması hem anne hem de bebek için çok kıymetli. Bebeğin böbrek hücreleri son 4-5 haftada tam gelişiyor. Erken aldığınızda hücreler gelişmiyor. Türkiye en çok böbrek hastası olan ülkeler arasında. Nedenlerden biri bu olabilir.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

ANNE VE BEBEĞE EBE İLE TAKİP
Kimsenin doğum şekline karışmıyoruz. Kadınların kaygılarını kullanıp onları bize karşı kullanıyorlar. Doğum sembolik tarihlere indirgenen paketlere dönüştü, 'gel şu tarihte, 5-5-25 olsun'a geldi. 'Normal doğum yap, sezaryen sağlığa uygun değil' dememiz yetmez. Anneyi psikolojik olarak doğuma hazırlamanız gerekiyor. O nedenle ebeyi ön plana çıkartıyoruz. Gebeliğin son 3 ayında anne adayını ebeyle eşleştireceğiz. Ebe bebekle anneyi 1 sene takip edecek.

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DEPREM EYLEM PLANI HAZIR
İstanbul'da olası büyük deprem için hastaneler, aile hekimleri, eczaneler de dahil bütün Türkiye'deki her yerdeki sağlıkçılar eşleşti. İstanbul Anadolu için hazır, Anadolu'nun da İstanbul için hazır olması lazım. Talimat beklemeden herkes harekete geçmeli.

İSTEĞE BAĞLI RAPOR ALMA KOLAYLAŞTI
İsteğe bağlı raporlar aile hekimliklerinden rahatlıkla alınabilecek. Söz konusu raporların aile hekimliklerinden, kamu hastanelerinden çok daha uygun hizmet bedeli karşılığında alınabilmesi için çalışma gerçekleştirdik. İlgili mevzuat birkaç gün içerisinde yayımlanacak. Projenin vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacağı görüşündeyim.

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SAĞLIKLI TOPLUM İNŞA ETMELİYİZ
Bakan Memişoğlu, "Sağlığın temel yapısını yeniden yapılandırıyoruz. Sağlıklı Hayat Akademisi isimli eğitim programı oluşturduk, kısa sürede yaklaşık 7 bin kişiye ulaştık. Söz konusu eğitimleri vermeye devam edeceğiz. İnsan önce sağlıklı kalmayı öğrenmeli. Kilo vermenin, sigarayı bırakmanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini anlatıyoruz. Herkesin bir anda zayıflamasını, sigara içmemesi gerektiğini fark etmesini beklemiyorum.

Yavaş yavaş olacak durumlar var. Türkiye sağlık hizmeti konusunda dünyanın en iyilerinden değil mi? Dünya kabul ediyor ancak diyabette dünya 2.'siyiz. 3 kişiden 1'i sigara içiyor. Akciğer kanserinde dünya 1.'siyiz. Sağlık hizmetlerine mükemmeliz de sağlıklı toplumda başarılı mıyız? Toplum sağlıklı değil. Hastalanmadan tedbir alınmalı, tedavi sonrası hastalanmamaları önlemek için de uğraşılmalı. Koruyucu sağlığı önemsiyoruz" dedi.

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