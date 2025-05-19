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Bursa'da polis aracı takla attı: 2'si polis 4 yaralı

Bursa'da kadına şiddet ihbarından dönen polis aracı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla attı. Kazada, 2'si polis 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 10:13 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 10:25
Bursa’da polis aracı takla attı: 2’si polis 4 yaralı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kadına şiddet ihbarından dönen 4852 kod nolu polis ekip aracı manevra sırasında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Bursa'da polis aracı takla attı (İHA)Bursa'da polis aracı takla attı (İHA)

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa'da polis aracı takla attı: 2'si polis 4 yaralı

İKİSİ POLİS MEMURU 4 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada araçta bulunan ve ikisi polis memuru 4 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldılar.

Bursa'da polis aracı takla attı (İHA)Bursa'da polis aracı takla attı (İHA)

Kaza sebebiyle yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, takla atan aracın kaldırılmasıyla yol normale döndü.

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