Bursa’da polis aracı takla attı: 2’si polis 4 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kadına şiddet ihbarından dönen 4852 kod nolu polis ekip aracı manevra sırasında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Bursa'da polis aracı takla attı (İHA)

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İKİSİ POLİS MEMURU 4 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada araçta bulunan ve ikisi polis memuru 4 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldılar.

Bursa'da polis aracı takla attı (İHA)

Kaza sebebiyle yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, takla atan aracın kaldırılmasıyla yol normale döndü.