SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Döner bıçağıyla şampiyonluk kutlaması: 2 gözaltı

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İzmir'deki kutlamalara biri döner bıçağı, 2 bıçakla katılan iki çocuk, polis tarafından gözaltına alındı. O anlar bir başka kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 11:11 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 11:18
Döner bıçağıyla şampiyonluk kutlaması: 2 gözaltı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın Süper Lig'in 36'ncı haftasında Kayserispor'u yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar İzmir'de sokaklara çıktı. Kutlamalarda, kentin en yoğun olan cadde ve sokaklarında taraftarlar ellerinde bayraklarla marşlar söyleyip, şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Kutlamalar sırasında istenmeyen görüntüler de yaşandı. Konak Tüneli'nde ellerinde döner bıçaklarıyla yürüyen 2 taraftar dikkat çekti. Ellerindeki bıçakları sallayıp yürüyen 2 taraftar, bir başka kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Döner bıçağıyla şampiyonluk kutlayan iki kişi gözaltına alındı (DHA)Döner bıçağıyla şampiyonluk kutlayan iki kişi gözaltına alındı (DHA)

EMNİYET ÇALIŞMA BAŞLATTI

Konak Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden yola çıkıp, 1'i döner bıçaklı olduğu belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin Güney D. (16) ile Furkan Ş. (17) olduğu belirlendi. Şüpheliler, evlerinde yakalandı.

Döner bıçağıyla şampiyonluk kutlayan iki kişi gözaltına alındı (DHA)Döner bıçağıyla şampiyonluk kutlayan iki kişi gözaltına alındı (DHA)

2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye vurgulu 19 Mayıs mesajı: Gençlerimize müreffeh bir ülke bırakmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz
CANLI | Kurtuluşun meşalesi 106 yıl önce Samsun’da yakıldı! Bakan Bak ve gençler Anıtkabir’i ziyaret etti
Türk Telekom
Eski ABD Başkanı Biden 4. evre prostat kanserine yakalandı! Kemiklerine kadar yayıldı... Trump’tan açıklama
19 Mayıs’ın Osmanlı arşiv kayıtları! Sultan Vahideddin Han’ın tayin emri... Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a varış telgrafı
Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği
Koza Altın
Yine CHP yine çöp çukur çamur! Millete reva gördükleri bu... Kartallılar 19 Mayıs sabahına çöp dağları ile uyandı
Mahsun Kırmızıgül’ün Kardeşlik Türküsü çalıntı çıktı
Karadeniz’de yeni keşif! Türkiye’nin bulduğu doğalgazın toplam değeri 320 milyar dolar
Emekliye en az 17 bin TL! Taban aylık ne zaman artacak? Hangi formüller ele alınacak? Kime, nasıl yansıyacak?
İstanbul’da yaz sıcakları başlıyor! Meteoroloji o günü işaret etti, 27 derece birden geliyor! Bayram tatiline kadar...
ÖZEL | Aslan’ın sarayında kutlama! Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası doyasıya sevinç
Kıbrıs’ta otel krizine Yıldız Tilbe’den alkışlanacak hareket! Kapris yapmadı cebinden ödedi
PKK’nın fesih kararı sonrası İmralı’ya ilk ziyaret! DEM Parti’den açıklama: Bozulan ilişkiyi onarıyoruz
MHP lideri Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Sabır gerektiren yeni bir aşamaya geçtik
Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı
5 yıldızlı şampiyon! Galatasaray - Kayserispor: 3-0 | MAÇ SONUCU
Türkiye’de demografik çöküş tehlikesi! Yaşlı nüfus son 5 yılda yüzde 22 arttı! 2050 uyarısı
Şampiyonluk kutlamasına damga vuran an! Icardi’nin sevgilisi China Suarez’den Türkçe tezahürat sürprizi!