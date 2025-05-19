Döner bıçağıyla şampiyonluk kutlaması: 2 gözaltı

Galatasaray'ın Süper Lig'in 36'ncı haftasında Kayserispor'u yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar İzmir'de sokaklara çıktı. Kutlamalarda, kentin en yoğun olan cadde ve sokaklarında taraftarlar ellerinde bayraklarla marşlar söyleyip, şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Kutlamalar sırasında istenmeyen görüntüler de yaşandı. Konak Tüneli'nde ellerinde döner bıçaklarıyla yürüyen 2 taraftar dikkat çekti. Ellerindeki bıçakları sallayıp yürüyen 2 taraftar, bir başka kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Döner bıçağıyla şampiyonluk kutlayan iki kişi gözaltına alındı (DHA)

EMNİYET ÇALIŞMA BAŞLATTI

Konak Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden yola çıkıp, 1'i döner bıçaklı olduğu belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin Güney D. (16) ile Furkan Ş. (17) olduğu belirlendi. Şüpheliler, evlerinde yakalandı.

Döner bıçağıyla şampiyonluk kutlayan iki kişi gözaltına alındı (DHA)

2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.