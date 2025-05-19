Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen, hayatını kaybetti. Şen, Ankara Ahmet Efendi Camii'nde ikindi namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.



Acı haberi Dışişleri Bakanlığı duyurdu.



Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti (Takvim.com.tr)





Şen'in vefatı üzerinde yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Büyükelçi Erdeniz Şen'in vefatı



1996 yılından bu yana Bakanlığımızda görev yapmakta olan, Malta'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla Devletimizi temsil eden, Camiamızın değerli mensubu Erdeniz ŞEN'i (1974, Ankara) 19 Mayıs 2025 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Merhum Büyükelçimizin cenazesi 19 Mayıs 2025 tarihinde Ankara Ahmet Efendi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir..

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

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