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Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen'in vefat ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Malta’da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla Devletimizi temsil eden, Camiamızın değerli mensubu Erdeniz Şen'i (1974, Ankara) 19 Mayıs 2025 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" denildi. Şen'in 1996 yılından bu yana Dışişleri Bakanlığı uhdesinde görev aldığı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 11:25 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 11:27
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Türkiye’nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti

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Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen, hayatını kaybetti. Şen, Ankara Ahmet Efendi Camii'nde ikindi namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.

Acı haberi Dışişleri Bakanlığı duyurdu.

Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti (Takvim.com.tr)Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti (Takvim.com.tr)


Şen'in vefatı üzerinde yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Büyükelçi Erdeniz Şen'in vefatı

1996 yılından bu yana Bakanlığımızda görev yapmakta olan, Malta'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla Devletimizi temsil eden, Camiamızın değerli mensubu Erdeniz ŞEN'i (1974, Ankara) 19 Mayıs 2025 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Merhum Büyükelçimizin cenazesi 19 Mayıs 2025 tarihinde Ankara Ahmet Efendi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir..

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

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