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CHP'li İBB soruşturmasında itirafçı Ertan Yıldız'a İmamoğlu'ndan tehdit!

CHP'li İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü yöneticileri arasında bulunan Ertan Yıldız, İBB ile bazı kamu görevlileri ve yüklenici firmalar arasındaki çıkar ilişkilerini de deşifre etti. Ertan Yıldız’ın cezaevinde Ekrem İmamoğlu tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025
CHP’li İBB soruşturmasında itirafçı Ertan Yıldız’a İmamoğlu’ndan tehdit!

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İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında suç örgütü yöneticileri arasında bulunan Ertan Yıldız, İBB ile bazı kamu görevlileri ve yüklenici firmalar arasındaki çıkar ilişkilerini de deşifre etti.

Edinilen bilgiye göre, Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan'ın, Yıldız'a "ifadesini savcılık baskısıyla verdiğine dair" önceden hazırlanmış bir metni imzalatmak istedikleri öne sürüldü.

Ancak Yıldız'ın bu girişimi reddetmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görüşme kayıtları ile kamera kayıtlarını talep ederek olaya el koydu. İtirafçı Ertan Yıldız ve ailesinin Ekrem İmamoğlu'nun avukatları tarafından tehdit edilmesine ilişkin re'sen soruşturma başlatıldı.

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