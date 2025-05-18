Grand Kartal’ın 13 şüphelisi için istenen ceza belli oldu!

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin iddianamesini tamamladı.



'OLASI KASTLA ÖLDÜRDÜLER'

İddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar'ın yangında "olası kastları ile sorumlu oldukları" belirtildi. 13 kişi hakkında, 78 kez "olası kastla öldürmeden" 1998'er yıla kadar hapis istendi.



İddianamede otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Sertifikasyon şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatçısı Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, yardımcısı Bünyamin Bal, Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Müdür Mehmet Özel'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma"dan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenildi.



Otelin "acil durum eylem planının yetersiz olduğu" bildirilen iddianamede, şu tespitler yer aldı: İlk yardım ekibi eğitimsiz. Personelin ne yapacağını bilemedi. Aksine o yangının hızlanmasına neden oldu.

38 EVLADIMIZ ADALET BEKLİYOR

Alya Turan (14), Vedia Nil Apak (10), Nehir Sarıtaş (15), Ömür Kotan (17), Ayşe Maya Doğan (12), Vedat Çetiz (11), Mina Akişli (11), Alican Boduroğlu (16), Elif Nas Boduroğlu (13), Eren Bağcı (17), Doğa Doğan (9), Mavi Doğan (7), Pera Suyolcu (10), Demir Tüzgiray (8), Doruk Sarıtaş (12), Elif Derin Yalçın (11), Atlas Kaan Tokcan (9), Kemal Tokcan (6), Özüm Karataşlı (17), Esat Çetiz (9), Kerem Güngör (5), Lalin Doğan (17), Oya Kanpolat (14), Ala Dora Türkmen (18), Pelin Güngör (13), Dila İnal (6), Ela İnal (8), Sümeyye Güner (10), Bekir Sadık Gültekin (2), Muhammed Selim Gültekin (5), Yusuf Sinanettin Gültekin (7), Alya Altın (9), Defne Tüzgiray(11), Sedat Çetiz (11), Ela Dayı (15), Buse Dayı(12).