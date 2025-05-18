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Arkadaşıyla şakalaşırken bıçaklandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şakalaşırken arkadaşını bıçaklayan şahıs gözaltına alındı. İlk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 15:29 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 15:30
Arkadaşıyla şakalaşırken bıçaklandı!

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Saat 11.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir dershanede ders arasında S.Y. ile arkadaşı M.A.T. şakalaşmaya başladı. Bu sırada S.Y. elindeki bıçakla şaka yaparken M.A.T.'yi bacağından yaraladı.

Arkadaşıyla şakalaşırken bıçaklandı (DHA)Arkadaşıyla şakalaşırken bıçaklandı (DHA)

SAĞLIK DURUMU İYİ

Dershanenin yakınlarında bulunan özel sağlık merkezine giden M.A.T., ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

S.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Arkadaşıyla şakalaşırken bıçaklandı (DHA)Arkadaşıyla şakalaşırken bıçaklandı (DHA)

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