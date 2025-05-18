Emlak vurgununda casus programı! Çetenin başında CHP’li isim var

Aydın İl Jandarma ve Didim Jandarma Komutanlığı'nın ortak operasyonuyla 1.7 milyar liralık vurgun yapan emlak çetesinin çökertildiği operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

22 BİN KİŞİYE GAYRİMENKUL FİRMASIYMIŞ GİBİ EŞ ZAMANLI SMS GÖNDERİLDİ

SABAH Gazetesi, özellikle Didim'de villa ve yazlığı bulunan İngilizleri hedef alan çetenin yöntemlerine ulaştı. Çetenin kurbanlarını belirlerken içerisinde 22 bin kişinin gayrimenkul ve iletişim bilgilerinin bulunduğu sisteme casus program kullanarak ulaşıp, 22 bin kişiye gayrimenkul firmasıymış gibi eş zamanlı SMS gönderdiği, mesajda 'gayrimenkulleriniz değerlendirilir.Değerinde alınır' denildiği öğrenildi.

Emlak vurgunu (takvim.com.tr)

MAĞDURLARI ''SENİN VİLLANI ALACAK KİŞİ GELMEDİ. VİLLAN SATILMADI'' DİYEREK OYALADILAR

SMS'lere inanan bazı vatandaşlar, çete üyeleri ile iletişime geçerek gayrimenkullerini satmak istediklerini söyledikleri, genellikle şehir dışında yaşayan yaşlı vatandaşların şebeke üyelerine ev ve arazilerinin satışı için genel vekaletname verdikleri belirlendi.

Örgüt üyelerinin takla yöntemi denen yöntemle gerçek vekaletname kullanarak villa ya da arazinin satışını kendi aralarında herhangi bir para alışverişi olmadan çete üyelerine yaptıkları, daha sonra 3. kişilere sattıkları belirlendi. Mağdurlara ise 'Senin villanı alacak kişi gelmedi. Villan satılmadı" diyerek oyaladıkları bildirildi.

Emlak vurgunu (takvim.com.tr)

YABANCI UYRUKLU GAYRİMENKUL SAHİPLERİNİ DE HEDEF ALDILAR

İkinci yöntem olarak casus program üzerinden 2-3 yıldır Türkiye'ye gelmeyen yabancı uyruklu gayrimenkul sahiplerini belirleyen örgüt üyelerinin son su ve elektrik faturalarındaki tutarlar 0 lira olarak görünüyorsa bu kişileri hedef olarak seçtikleri anlaşıldı.

Çete üyelerinin sahte İngiliz noter mührünü bile yaptıkları, bu mühürleri kullanarak yabancı uyruklu kişiler adına sahte vekalatname çıkardıkları, Türkiye'deki noterlerden yabancı noterleri sorgulayacak bir sistem olmadığı için sahte vekaletnamelerle Türk noterleri kandırdıkları belirlendi.

Sahte vekaletname ile yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'deki arsa ve villalarını satan çete üyelerinin Web Tapu üzerinden kendi cep telefonu numaraları ile satış için başvuru yaptığı, satış işlemi sırasında SMS'ler gerçek gayrimenkul sahibine gitmediği, bu nedenle rahat rahat satışını yaptıkları tespit edildi.

Emlak vurgunu (takvim.com.tr)

YEVMİYE NUMARASI GERÇEK VEKALETNAME SAHTE

Çete üyelerinin üçüncü yöntem olarak farklı bir şehirdeki noterden çıkartılan gerçek vekaletnamedeki yevmiye numarası ile sahte vekaletname oluşturdukları ortaya çıktı.

Söz konusu satışı yapacak noterin, gerçek vekalatname çıkartılan şehirdeki noteri arayıp yevmiye numarası ile sorgulama yaptığında vekaletnamenin gerçek olduğunu düşünerek işlem yaptığı belirlendi.

Emlak vurgunu (takvim.com.tr)

ÇETENİN KİLİT İSMİ CHP'Lİ

Aydın'ın Didim İlçesi'nde yurtdışında özellikle İngiltere'de yaşayan yabancı uyruklu kişilere ait gayrimenkulleri düzenledikleri sahte vekaletnamelerle satarak 1.7 milyar liralık haksız kazanç elde eden emlak çetesiyle ilgili yürütülen soruşturmada aralarında emlakçı, 2 belediye çalışanı, tapu görevlileri, noter çalışanlarının olduğu 38 kişi tutuklanmıştı.

Çetenin kilit isminin 2019'da CHP Didim belediye başkan aday adayı olan emlakçı Ekrem Batur olduğu, Batur'un emlak çetesini çökerten sevgilisini öldürtmek istediği ortaya çıkmıştı.