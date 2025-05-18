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Başkan Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Başkan Erdoğan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümü hakkında "Ana yurtlarından sürgün edilmelerinin 81. yıl dönümünde Kırım Tatar Türkü kardeşlerimizin yaşadığı acıları hüzünle yad ediyor, sürgün sırasında şehit olan soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 15:30 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 15:39
Başkan Erdoğan’dan Kırım Tatar Sürgünü’nün 81. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ana yurtlarından sürgün edilmelerinin 81. yıl dönümünde, Kırım Tatar Türkleri'nin yaşadığı acıları hüzünle andı.

Başkan Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (X)Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (X)

Erdoğan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ana yurtlarından sürgün edilmelerinin 81. yıl dönümünde Kırım Tatar Türkü kardeşlerimizin yaşadığı acıları hüzünle yad ediyor, sürgün sırasında şehit olan soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak Kırımlı kardeşlerimizin haklarını savunmaya, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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