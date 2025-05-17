CHP’nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında sona gelindi! İddianame tamamlandı

KILIÇDAROĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI Soruşturma kapsamında, olayla ilgili basın ve sosyal medya platformlarında yaptıkları açıklamalar nedeniyle eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Kurultayda oy kullanan CHP üyesi ve parti delegesi de başsavcılığa başvurarak usulsüzlük iddialarıyla ilgili tanık ve bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi. Bu ifadeler doğrultusunda 114 kişi şüpheli olarak kayıtlara geçti. Başsavcılık, kurultay sürecinde bazı parti temsilcilerine menfaat sağlandığı ve usulsüzlükler yapıldığı yönündeki iddiaları titizlikle inceleyerek, Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) CHP delege listesini soruşturma dosyasına dahil etti.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayına ilişkin şaibe soruşturmasında sona gelindi. (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

GÖRÜNTÜLER DOSYAYA EKLENDİ

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından temin edilen rapor ve ekleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bilgi ve belge talep eden başsavcılık, İstanbul'daki döviz bürolarından kurultay delegelerine para transferi yapıldığı iddialarına ilişkin de şirketlerin güvenlik kamera görüntülerini dosyaya ekledi.



Bu kapsamda, dosyada ismi geçen şirketler ve şüphelilerle ilgili olarak 1 Ağustos 2023 ile 1 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki para transferleri, mal edinimleri gibi tüm mali hareketler incelendi. Ayrıca, şahıslar adına kayıtlı kripto varlık hesap bilgileri de soruşturma kapsamına alındı.