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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında sona gelindi! İddianame tamamlandı

CHP'nin mahkemelik olan 38. Olağan Kurultayı ile ilgili şaibe iddiaları günden güne büyüdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının iddianameyi tamamladığı ve dosyanın önümüzdeki günlerde asliye ceza mahkemesine gönderileceği öğrenildi.

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Giriş Tarihi :17 Mayıs 2025 , 12:21 Güncelleme Tarihi :17 Mayıs 2025 , 12:45
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında sona gelindi! İddianame tamamlandı

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı, şaibe iddiaları ile gündeme geldi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, E.Ç'nin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda para karşılığı oy kullandırıldığına ilişkin şikayeti üzerine 19 Kasım 2023'te başvuruyu aldı, ancak yetkisizlik kararı vererek 22 Aralık 2023'te dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ocak 2024'te Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde düzenlenen "oylamaya hile karıştırılması" suçundan soruşturma başlattı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. (AA)Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. (AA)

KILIÇDAROĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI
Soruşturma kapsamında, olayla ilgili basın ve sosyal medya platformlarında yaptıkları açıklamalar nedeniyle eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Kurultayda oy kullanan CHP üyesi ve parti delegesi de başsavcılığa başvurarak usulsüzlük iddialarıyla ilgili tanık ve bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi. Bu ifadeler doğrultusunda 114 kişi şüpheli olarak kayıtlara geçti.

Başsavcılık, kurultay sürecinde bazı parti temsilcilerine menfaat sağlandığı ve usulsüzlükler yapıldığı yönündeki iddiaları titizlikle inceleyerek, Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) CHP delege listesini soruşturma dosyasına dahil etti.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayına ilişkin şaibe soruşturmasında sona gelindi. (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayına ilişkin şaibe soruşturmasında sona gelindi. (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

GÖRÜNTÜLER DOSYAYA EKLENDİ
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından temin edilen rapor ve ekleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bilgi ve belge talep eden başsavcılık, İstanbul'daki döviz bürolarından kurultay delegelerine para transferi yapıldığı iddialarına ilişkin de şirketlerin güvenlik kamera görüntülerini dosyaya ekledi.

Bu kapsamda, dosyada ismi geçen şirketler ve şüphelilerle ilgili olarak 1 Ağustos 2023 ile 1 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki para transferleri, mal edinimleri gibi tüm mali hareketler incelendi. Ayrıca, şahıslar adına kayıtlı kripto varlık hesap bilgileri de soruşturma kapsamına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu. (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu. (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)



KURULTAY GÜNÜNE AİT GÖRÜNTÜLER DE İNCELENDİ
Soruşturmada, kurultay günü salonda çekim yapan medya kuruluşlarının kamera görüntüleri de incelendi; suç ve suç unsurlarının tespitine yönelik çalışmalar yapıldı. 38. Olağan Kurultay'a ilişkin tüm görüntüler (ham veriler ve canlı yayında paylaşılmayanlar dahil) dava dosyasına girdi.

Tanık beyanlarında geçen Ankara'daki delegelerin konakladığı otelin iç ve dış güvenlik kamera kayıtlarının da çıkarılarak emniyet birimlerine teslim edilmesi istendiği ancak otel yönetiminin kamera sisteminin görüntü kayıtlarını en fazla 1 ay süreyle saklayabildiği ve talep edilen tarihin eski olması nedeniyle görüntülerin arşivde bulunmadığı bildirildi.

Soruşturmada, kurultay günü salonda çekim yapan medya kuruluşlarının kamera görüntüleri de incelendi. (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)Soruşturmada, kurultay günü salonda çekim yapan medya kuruluşlarının kamera görüntüleri de incelendi. (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)



Başsavcılık, deliller kapsamında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu kez "mağdur" sıfatıyla yeniden ifadeye çağırdı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) yazı göndererek, aralarında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 51 kişinin iletişim kayıtlarının incelenmesini talep eden başsavcılık; şüphelilerin 1 Ağustos 2023 ile 1 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki arama, aranma, kısa mesaj (SMS) ve baz istasyonu konum bilgilerini dosyaya dahil etti.

Listede Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik de var! Şaibeli kurultay soruşturmasında 51 kişinin iletişim kayıtları istendiListede Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik de var! Şaibeli kurultay soruşturmasında 51 kişinin iletişim kayıtları istendi

ÖZGÜR ÖZEL DAHİL 9 MİLLETVEKİLİNİN DOSYASI AYRILDI
Soruşturma kapsamında 9 milletvekili hakkındaki dosya ise ayrılarak Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi.

İşte o isimler:

Manisa Milletvekili Özgür Özel

Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin

Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

İstanbul Milletvekili Özgür Karabat

Ankara Milletvekili Umut Akdoğan

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer

Özgür Özel Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik. (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)Özgür Özel Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik. (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Ayrılan dosyalardaki soruşturmaların "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütüleceği kaydedildi.

İDDİANAME TAMAMLANDI
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının iddianameyi tamamladığı ve dosyanın önümüzdeki günlerde asliye ceza mahkemesine gönderileceği öğrenildi.

KURULTAY İPTAL DAVASI 26 MAYIS'TA
Öte yandan eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının iptali için hukuk mahkemelerinde dava açtı.

İptal talepleri Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi, dava 26 Mayıs'a bırakıldı.

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