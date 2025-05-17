CHP’nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında sona gelindi! İddianame tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu. (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)
KURULTAY GÜNÜNE AİT GÖRÜNTÜLER DE İNCELENDİ
Soruşturmada, kurultay günü salonda çekim yapan medya kuruluşlarının kamera görüntüleri de incelendi; suç ve suç unsurlarının tespitine yönelik çalışmalar yapıldı. 38. Olağan Kurultay'a ilişkin tüm görüntüler (ham veriler ve canlı yayında paylaşılmayanlar dahil) dava dosyasına girdi.
Tanık beyanlarında geçen Ankara'daki delegelerin konakladığı otelin iç ve dış güvenlik kamera kayıtlarının da çıkarılarak emniyet birimlerine teslim edilmesi istendiği ancak otel yönetiminin kamera sisteminin görüntü kayıtlarını en fazla 1 ay süreyle saklayabildiği ve talep edilen tarihin eski olması nedeniyle görüntülerin arşivde bulunmadığı bildirildi.
Soruşturmada, kurultay günü salonda çekim yapan medya kuruluşlarının kamera görüntüleri de incelendi. (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)
Başsavcılık, deliller kapsamında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu kez "mağdur" sıfatıyla yeniden ifadeye çağırdı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) yazı göndererek, aralarında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 51 kişinin iletişim kayıtlarının incelenmesini talep eden başsavcılık; şüphelilerin 1 Ağustos 2023 ile 1 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki arama, aranma, kısa mesaj (SMS) ve baz istasyonu konum bilgilerini dosyaya dahil etti.
ÖZGÜR ÖZEL DAHİL 9 MİLLETVEKİLİNİN DOSYASI AYRILDI
Soruşturma kapsamında 9 milletvekili hakkındaki dosya ise ayrılarak Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi.
İşte o isimler:
Manisa Milletvekili Özgür Özel
Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin
Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın
Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu
İstanbul Milletvekili Özgür Karabat
Ankara Milletvekili Umut Akdoğan
Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer
Özgür Özel Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik. (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)
Ayrılan dosyalardaki soruşturmaların "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütüleceği kaydedildi.
İDDİANAME TAMAMLANDI
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının iddianameyi tamamladığı ve dosyanın önümüzdeki günlerde asliye ceza mahkemesine gönderileceği öğrenildi.
KURULTAY İPTAL DAVASI 26 MAYIS'TA
Öte yandan eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının iptali için hukuk mahkemelerinde dava açtı.
İptal talepleri Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi, dava 26 Mayıs'a bırakıldı.