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Başkan Erdoğan Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi :17 Mayıs 2025 , 14:43 Güncelleme Tarihi :17 Mayıs 2025 , 14:43
Başkan Erdoğan Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı konu ile ilgili bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanlığı konu ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kazakistan'ın iş birliğinin hem ikili düzeyde hem de Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere çok taraflı platformlarda daha da ileriye taşınacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in doğum gününü de tebrik etti.

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