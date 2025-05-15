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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Bilişim suçlarına yönelik operasyon!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bilişim suçlarına yönelik 18 ilde düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 7.5 milyar Türk lirası hesap hareketi bulunan 102 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 08:42 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 08:47
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Bilişim suçlarına yönelik operasyon!

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bilişim suçlarına yönelik 18 ilde düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 7.5 milyar Türk lirası hesap hareketi bulunan 102 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

18 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Giresun, Konya, Muğla, Mersin ve Elazığ merkezli İzmir, Kocaeli, Adana, Gaziantep, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Samsun, Antalya, Batman, Çorum ve Mardin olmak üzere toplam 18 ilde "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, müstehcenlik ve bilişim sistemine girme" suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (X paylaşımı)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (X paylaşımı)

7 MİLYAR 500 MİLYON TL'LİK HESAP HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Düzenlenen operasyonlar sonucu 102 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 64'ü tutuklanırken 38'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, telefon, banka/kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi. MASAK raporları sonucu; şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 Milyar 500 milyon TL'lik hesap hareketi tespit edildi. Şüphelilere ait 204 banka hesabı, 19 kripto hesabı ve 11 adet otomobile el konuldu.

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