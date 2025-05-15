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2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini belirledi. Takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak, 26 Haziran 2026'da sona erecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla genelge tüm illere gönderildi.

Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 15:31 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 15:51
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belirlendi

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi belirlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi.

Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Pazartesi başlayacak.

BİRİNCİ SINIFLARIN UYUM EĞİTİMLERİ 1-5 EYLÜL'DE

Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenecek.

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak. (AA)2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak. (AA)

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

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