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Semih Yalçın: ''CHP, politik irticanın pençesindedir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı açıklama bulundu. CHP'yi eleştiren Yalçın, "Eskiden aydınlar, entelektüeller yetiştiren CHP, artık çağdaş gericilerle siyasi ve ideolojik yobazlar üretmektedir.'' dedi.

Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 15:03 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 15:11
Semih Yalçın: ’’CHP, politik irticanın pençesindedir

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı açıklamada bulundu. Yalçın, bir süredir CHP yönetimince sahnelenen "şiddet içerikli dramatik siyasi yapıtın" millet tarafından esefle ve hayretle seyredildiğini belirtti.

''CHP POLİTİK İLTİCANIN PENÇESİNDEDİR''

"CHP'de siyaset sokağa inmemiş, düşmüştür. CHP'de söz değerini yitirmiş, siyasi tavır hükmünü kaybetmiştir." değerlendirmesinde bulunan Yalçın, şunları kaydetti:

"Eskiden aydınlar, entelektüeller yetiştiren CHP, artık çağdaş gericilerle siyasi ve ideolojik yobazlar üretmektedir. CHP, politik irticanın pençesindedir. CHP, demokrasimizin ve ülkenin umumi sorunlarına çözümü, Cumhuriyet'imizin zengin birikiminde ve demokrasimizin nimetlerinde aramak yerine, 12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesinde olduğu gibi modası geçmiş yöntem ve yollarda aramaktadır. CHP yönetimi, ısrarla olmayan şeyleri varmış gibi göstermeye çalışmakta, sözde darbe yaveleriyle hakikatleri saptırmaktadır."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın (AA)MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın (AA)

Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in halkın gözünün içine baka baka yalan söylediğini ve partilileri sokakları terörize etmeye çağırdığını ileri sürdü.

CHP'nin sokak hareketleriyle toplumda korku ve kargaşa yaratmaya çalıştığını iddia eden Yalçın, CHP yöneticilerinin dokunulmazlıklarını halkı ve kamu görevlilerini sindirmek için kullandığını kaydetti.

Yalçın, milletvekili dokunulmazlığının yasa dışı eylemleri korumak için değil, hukukun üstünlüğünü sağlamak amacıyla tanındığını belirterek, CHP'nin artık Atatürk'ün ve İnönü'nün partisi olmadığını öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Özel'in ateşle oynadığını savunan Yalçın, bu nedenle partisinin Özel'in karşısında durduğunu ifade etti.

''CHP'NİN HAŞİN, ŞEDİT, KAVGACI, VE SORUMSUZ POLİTİKASI...''

"MHP'nin tenkitlerini haklı uyarı saymamak başka bir sorumsuzluk örneğidir." ifadesini kullanan Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Partimizin CHP yönetimine dönük tepkilerinden tez-antitez saçmalığı çıkarmak, çaresizliktir, zavallılıktır. CHP'nin haşin, şedit, kavgacı ve sorumsuz politikası yalnızca MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın değil, halkın da tepkisini çekmektedir. Milletimiz, siyasette barış ikliminin CHP tarafından dinamitlenmesinden ve huzurunun tehlikeye atılmasından rahatsızdır."

Semih Yalçın, CHP'nin izlediği sert ve ölçüsüz siyasetin partiye yönelik toplumsal tepkileri artırdığını ve bu durumun kendi seçmenlerinde bile tedirginliğe yol açtığını belirtti.

CHP'nin farklı görüşlere saygı göstermediğini ileri süren Yalçın, partinin kullandığı söylemlerin barış ve özgürlük gibi kavramları değersizleştirdiğini, CHP'nin mevcut siyasi anlayışının halkın tepkisiyle sandıkta ağır bir bedel ödeyeceğini ifade etti.

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