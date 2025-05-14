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Porno bağımlılığı ile taciz ve tecavüz vakaları arasında ilişki var mı? Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi açıkladı

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Eren Murat Dinçer, 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'nde Takvim.com.tr Özel İçerik Editörü Fatma Gül'ün sorularını yanıtladı. Porno bağımlılığının özellikle ergenlerin yaşam kalitesini düşürdüğüne dikkat çeken Dinçer, "Okulu, arkadaş ilişkileri diğer insanlarla ilişkileri bozulabiliyor." dedi. Porno bağımlılığı ile taciz ve tecavüz vakaları arasında ilişki olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Dinçer, "Pornografi ile gerçek hayatın aynı olmadığını gençlerin bilmesi lazım." diyerek uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 17:27 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 10:38
Porno bağımlılığı ile taciz ve tecavüz vakaları arasında ilişki var mı? Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi açıkladı

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Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Eren Murat Dinçer, "Pornografi ile gerçek hayatın aynı olmadığını gençlerin bilmesi lazım." dedi.

Gençlerin bilmesi lazım!


Dinçer, 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'nde Takvim.com.tr Özel İçerik Editörü Fatma Gül'ün sorularını yanıtladı.

Takvim.com.tr Özel İçerik Editörü Fatma Gül ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Eren Murat Dinçer (Takvim.com.tr)Takvim.com.tr Özel İçerik Editörü Fatma Gül ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Eren Murat Dinçer (Takvim.com.tr)

PORNO BAĞIMLILIĞI OKULDAN ARKADAŞ İLİŞKİLERİNE HER ŞEYİ BOZUYOR
Türkiye'de porno bağımlılığının giderek artığını belirten Dinçer, "Genç insanların beyinleri çok daha haz odaklı çalışıyor. Beyni düşünen prefrontal mekanizması ergenlik çağında o kadar iyi çalışmıyor ve gelişmiyor. Özellikle ergenlik çağında insanlar ilk defa bu dürtüleriyle karşılaştıklarında ilk başta haz almak için başlıyor. Kendini sakinleştirmekle ilgili bir ihtiyaç varsa ve pornografi kullanımının bu ihtiyaca da hitap ettiğiyle ilgili bir eşleştirme yapıyorlarsa bu sefer kullanımı daha sıklaşıyor. Sıklaşmanın ötesinde hayatını daha fazla etkilemeye başlıyor. Okulu, arkadaş ilişkileri diğer insanlarla ilişkileri bozulabiliyor. Buna rağmen bırakamıyorlar. Maalesef bu giderek artan bir şey ve Türkiye'de de bayağı ciddi bir sorun. Aynı zamanda ahlaki normlarla da insanlar kendilerini çok fazla yargılıyorlar bu da çok anlaşılır. Bundan dolayı daha fazla suçluluk, utanç ve kendilerini olumsuz görme olarak geri dönüyor." dedi.

Dijital bağımlılık (Takvim.com.tr)Dijital bağımlılık (Takvim.com.tr)

PORNO BAĞIMLILIĞI İLE TACİZ VE TECAVÜZ VAKALARI ARASINDA İLİŞKİ VAR MI?
Porno bağımlılığı ile taciz ve tecavüz vakaları arasındaki ilişkiye dair değerlendirmelerde bulunan Dinçer, "Bu çok eski araştırılan bir konu. Hatta pornografiyle ilgili yapılan ilk araştırmalar ABD'de bunun üzerinden yapılmıştır. Cinsel suçlarla pornografi kullanımı arasında bağlantı var mı? Eğer bir insanın kişilik özelliklerinde antisosyal kişilik özellikleri varsa diğerinin acı çektiğiyle ilgili diğerinin duygularıyla ilgili bir duyarsızlık varsa pornografi kullanımı bunu artırıyor. Kişilik özelliklerinde böyle bir durum yoksa sırf porno bağımlılığı yüzünden bunlar olmuyor." ifadelerini kullandı.

Dijital bağımlılık (Takvim.com.tr)Dijital bağımlılık (Takvim.com.tr)

EN ETKİLİ YÖNTEM NEDİR?
Bu konuların konuşulabilir bir duruma getirilmesi gerektiğinin altını çizen Dinçer sözleri şu şekilde noktaladı:

"Gençlerin cinsel dürtüleri var, hepimizin cinsel dürtüleri var. Sağlıklı olanın insanların karşılıklı ilişki kurarak yaşanacak bir şey olduğunu öğretmek lazım. Pornografi ile gerçek hayatın aynı olmadığını gençlerin bilmesi lazım. Pornografi bir film gibi dizi gibi bir şey. Sonuçta eğlence sektörüne üretilmiş bir ürün. Özellikle genç beyinler bunları birbirine karıştırıyor ve maalesef. Bir aksiyon filminde yaşananları insanların aynı içselleştirip dışarıda birbirlerine böyle davrandığını düşünün nasıl bir kaos ortaya çıkardı. Aynı şey burada da var. Bu farkın gençlere özellikle bildirilmesi lazım. Özellikle kadın bedenlerinin nesneleştirilmemesi konusunda mutlaka bilgi verilmesi lazım. İnsanların hayatlarındaki zorlukları pornografi, kumar, alkol ve uyuşturucu madde gibi bağımlılıklarla sakinleştirmek yerine gerçekten ilişkilerle, hobilerle, psikolojik yardım süreçleriyle, iyi kurulmuş yakın ilişkilerle bunların üstesinden gelmeyi öğretmemiz gerekiyor."

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