SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti! Hüseyin Baş için istenen ceza belli oldu

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Baş'ın ifadelerin onur ve saygınlığı zedeleyici nitelikte olduğu vurgulanırken zincirleme şekilde hakaret suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 17:29 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 17:29
Başkan Erdoğan’a hakaret etmişti! Hüseyin Baş için istenen ceza belli oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

İDDİANAME HAZIRLANDI
Hüseyin Baş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamede, Hüseyin Baş'ın 20 Aralık 2024'de Trabzon'da partisinin 9. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözlerin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu oluşturduğu aktarıldı. Baş'ın sarfettiği sözlerin ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici nitelikte olduğu da belirtildi.

1 YILDAN 8 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede Hüseyin Baş'ın zincirleme şekilde 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Hadsizlik sonrası harekete geçildi... BTP Genel Başkanı Hüseyin Başa soruşturma!Hadsizlik sonrası harekete geçildi... BTP Genel Başkanı Hüseyin Başa soruşturma!
Hadsizlik sonrası harekete geçildi... BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a soruşturma!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan kritik görüşme: Külliye’de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul etti
PKK’nın feshi sonrası hangi elebaşı ne dedi? Demokratik siyaset öne çıkacak sözleri... TAKVİM yeni detaylar ve görüntülere ulaştı
Borsa İstanbul
Gözler İstanbul’daki barış zirvesinde! ABD’den elçiler gelecek mesajı: Zelenskiy Trump’ı davet ettik dedi
CHP’nin şaibeli kurultayı: 40 tanık 123 şüpheli! 9 milletvekilinin dosyası ayrıldı | Özgür Özel de listede
Trump Suudi Arabistan’da! 1 trilyon dolarlık imza atıldı ABD Başkanı, Muhammed bin Selman’a övgüler yağdırdı
Türk Telekom
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç büyük tehlikeyi Takvim.com.tr’ye açıkladı: Kumar bağımlılığı hepsini geçti!
Gaziantep’te tek hedef kupa! Fatih Tekke ve Okan Buruk 11’ini belirledi
PKK terör örgütü feshini duyurdu! Elebaşı Abdullah Öcalan’a ne olacak?
İmzalar atıldı! Tahliyeleri yaklaşan hükümlüler İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla görüşebilecek
TÜİK istatistikleri açıkladı akıllara Başkan Erdoğan’ın o uyarısı geldi: Savaştan daha önemli tehdit! | O iller için tehlike çanları
Amerikan elmasına af yok! Apple ürünlerinde fiyat koordinasyonu şüphesi: Soruşturma başlatıldı
Almanya’da paralel devlet operasyonu! Krallık kuran dernek lideri tutuklandı
47 yıllık PKK belası 254 günde bitti! Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başladı | Şimdi ne olacak?
Mekselina İlkbahar olayında son durum ne? Müge Anlı her şeyi ortaya çıkardı: Hayatı yalan çıktı
Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun: Yıllar sonra eski bir dostumla yeniden kavuşmuş gibiyim!
Katar’dan Trump’a milyonlarca dolarlık jest! İşte ABD gündemindeki lüks jet
Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!
Ünlülerin dillerden düşmeyen ikonik sözleri! İşte dijital çağın replikleri...