Başkan Erdoğan 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti! ABD Büyükelçisi Barrack güven mektubu sundu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelenda, Angola ve ABD büyükelçilerini kabul etti. Başkan Erdoğan 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti! BÜYÜKELÇİLER GÜVEN MEKTUBU SUNDU Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. (AA)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Yeni Zelenda Büyükelçisi Greg David Lewis, Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto, ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden Yeni Zelenda Büyükelçisi Lewis, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. (AA) Büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.