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Madrid'de imzalar atıldı: TUSAŞ'tan HÜRJET için İspanya'da tarihi anlaşma

TUSAŞ, Airbus ve İspanya Savunma Bakanlığı arasında HÜRJET'in İspanya'ya satışının önünün açılmasını öngören anlaşma İspanya'nın başkenti Madrid'de imzalandı.

Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 17:13 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 17:15
Madrid’de imzalar atıldı: TUSAŞ’tan HÜRJET için İspanya’da tarihi anlaşma

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in İspanya'ya satışının önünün açılmasını ve bu uçağın ortak altyapı üretiminin bu ülkede yapılmasını öngören mutabakat anlaşması, İspanya'nın başkenti Madrid'de imzalandı.

HÜRJET'e NATO ve diğer dünya ülkelerinin kapısını açacak anlaşma İspanya'da imzalandı. (AA)HÜRJET'e NATO ve diğer dünya ülkelerinin kapısını açacak anlaşma İspanya'da imzalandı. (AA)

TUSAŞ, Airbus ve İspanya Savunma Bakanlığı arasında yapılan mutabakat anlaşmasının imza törenine Savunma Bakan Yardımcıları Musa Heybet ve Şuay Alpay, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İspanya Savunma Sanayii Stratejisi ve İnovasyon Genel Müdürü, Hava ve Uzay Kuvvetleri Korgeneral Miguel Ivorra, AIRBUS Askeri Uçak Bölümü Direktörü Jean-Brice Dumont ve Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Francisco Braco Carbo'nın da aralarında olduğu üst düzey katılım oldu.

Madrid'de düzenlenen ve Türkiye'nin 32 firma ile İspanya'nın ardından en yüksek katılım sağladığı Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı (FEINDEF) alanında yapılan imza töreni sonrasında AA muhabirine konuşan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, "Bugünü çok önemli bir gün olarak değerlendiriyorum. Bugün Türkiye, savunma havacılığında gücünü bir kez daha bütün dünyaya göstermiştir." dedi.

HÜRJET'e NATO ve diğer dünya ülkelerinin kapısını açacak anlaşma İspanya'da imzalandı. (AA)HÜRJET'e NATO ve diğer dünya ülkelerinin kapısını açacak anlaşma İspanya'da imzalandı. (AA)

"Sloganların, beklentilerin yerine HÜRJET gibi çok kıymetli bir ürün üzerinden somut adım atılmış oldu." diyen Alpay, "Bugün burada bir mutabakat anlaşması imzalandı ve tüm dünya buna şahit oldu. Bu, bir başlangıç. Özen ve hassasiyeti koruyarak yola devam etmek zorundayız." diye konuştu.

Aynı zamanda TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili de olan Alpay, "Türkiye gözü kapalı uçak ve helikopter yapan bir ülkedir. Bunu slogan olsun diye söylemiyorum. İnsansız savaş uçağını yapan ilk 5-6 ülkeden biridir. Kendi özgün ürünlerini envanterine katmış ve aynı zamanda bütün dünyanın dikkatle takip ettiği savunma, havacılık ve güvenlik açısından yüksek potansiyele sahip bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

HÜRJET'in öz kaynak projesi olduğunu ve kendisinin de imzasının olduğunu dile getiren Alpay, "Türkiye, İspanya ve Avrupa açısından da gerçekten özel ve kıymetli bir gün. Dünya genelindeki gidişat ile ilgili yapılan değerlendirmede, Avrupa'nın Türkiyesiz olamayacağını zaten herkes görüyordu. Bugünkü anlaşma aslında onun somut bir işaretidir. Bunu işaret fişeği olarak görmek gerekir." ifadelerini kullandı.

HÜRJET'e NATO ve diğer dünya ülkelerinin kapısını açacak anlaşma İspanya'da imzalandı. (AA)HÜRJET'e NATO ve diğer dünya ülkelerinin kapısını açacak anlaşma İspanya'da imzalandı. (AA)

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, "Türkiye olmaksızın Avrupa'nın güvenliği risk ve tehlike altındadır. Bunu herkes çok iyi biliyor." diyerek şöyle devam etti:

"Artan tehditler açısından bakıldığında bugün Türkiye hem tarihsel potansiyeli, sorumluluğu hem manevi sorumluluğu, imparatorluk bakiyesi, muazzam bir devlet geleneğine sahip olan bir ülke olarak kendi potansiyelinin farkında, doğru bir liderlikle yoluna devam ediyor. Geleceğe umut ve güvenle bakıyoruz."

İspanya'nın hem NATO hem de AB üyesi olmasının, HÜRJET için yapılan anlaşmayı çok daha kritik bir yere koyduğunu vurgulayan Şuay Alpay, "Dünyada gelişen konjonktür ve şartlar Türkiye'nin potansiyel itibarıyla ne kadar önemli ve güçlü bir yerde durduğunu bir kez daha tüm dünyaya deklare etmiş oldu." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin savunma sanayinde mevcut durumda geldiği noktanın "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2004 yılında attığı adımların neticesinde, büyük liderliği ve diplomasi ustalığı sayesinde" olduğunu aktaran Alpay, şöyle devam etti:

"Bilgi ve teknolojinin doğru üretilmesi çok önemli. Türkiye bu yönüyle de tarihin doğru noktasında olduğunu gösterdi. Ne yaptığını bilen, somut, kendinden emin bir şekilde, topyekun bir ekosistem içerisinde, doğru, planlı ve hedeflere uygun şekilde yürüyen bir Türkiye var ve bu, herkesin dikkatini çekiyor."

HÜRJET'e NATO ve diğer dünya ülkelerinin kapısını açacak anlaşma İspanya'da imzalandı. (AA)HÜRJET'e NATO ve diğer dünya ülkelerinin kapısını açacak anlaşma İspanya'da imzalandı. (AA)

"HÜRJET'İN İSPANYA'DA DA VAR OLMASI ÇIĞIR AÇICI GELİŞMELERİ BERABERİNDE GETİRECEK"
Diğer yandan Büyükelçi Küçükel Ezberci de "Tarihe tanıklık ettiğimiz, önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Dünya bir geçiş aşamasında ve güvenlik en önemli gündem maddesi. HÜRJET gibi bir eğitim uçağının hem Türk hem İspanyol Hava Kuvvetlerine hizmet edecek olması, birlikte üretilecek olması çok önemli." dedi.

"HÜRJET gibi milli ve yerli lisansları olan bir uçağın hem NATO hem de AB ülkesi olan İspanya'da da var olması çığır açıcı gelişmeleri beraberinde getirecektir." diyen Küçükel Ezberci, bu anlaşmayla birlikte HÜRJET'in üçüncü ve bölge ülkelere gitmesi için de yol açılacağını kaydetti.

Türkiye'nin FEINDEF'e iki yıl önce bir şirketle katılırken bu yıl 32 şirketle iştirak ettiğini vurgulayan Küçükel Ezberci, bunun İspanya basınında da geniş yer aldığını ve Türkiye'nin savunma sanayisi alanında son yıllarda attığı adımların meyvesini toplamaya başladığı yönünde yorumlar yapıldığını söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) İspanya'yla HÜRJET konusunda mutabakat sağlamasına ilişkin, "İspanya ile imzalanan bu mutabakat, yalnızca bir işbirliği değil, aynı zamanda bilgi, kabiliyet ve vizyon ihracatıdır." ifadesini kullandı.

HÜRJET'e NATO ve diğer dünya ülkelerinin kapısını açacak anlaşma İspanya'da imzalandı. (AA)HÜRJET'e NATO ve diğer dünya ülkelerinin kapısını açacak anlaşma İspanya'da imzalandı. (AA)

TUSAŞ, Airbus ve İspanya Savunma Bakanlığı arasında HÜRJET'in İspanya'ya satışının önünün açılmasını öngören anlaşma imzalandı.

TUSAŞ'ın X hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türk Havacılığının Altın Çağı"nın ilerleyişini hızla sürdürdüğü vurgulanarak, "Havacılık tarihimizde yeni bir sayfayı araladık. Airbus koordinasyonunda İspanyol firmaları ile Süpersonik Jet Eğitim Uçağımız HÜRJET'e yönelik Mutabakat Zaptı imzaladık. HÜRJET'in uluslararası yolculuğunda yeni bir sayfa açılacak, milli imkanlarla geliştirdiğimiz HÜRJET İspanya'yı daha da güçlendirecek. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından yaptığı açıklamada, anlaşma dolayısıyla TUSAŞ'ı tebrik etti. Görgün mesajında, "Türk mühendisliğinin gururu HÜRJET'in artık uluslararası sahnede daha da iddialı olduğunu belirterek, "İspanya ile imzalanan bu mutabakat, yalnızca bir işbirliği değil, aynı zamanda bilgi, kabiliyet ve vizyon ihracatıdır. Bu adım, Avrupa ile savunma sanayisinde kurduğumuz stratejik işbirliklerinin somut bir yansımasıdır. Gökyüzünde yükselen bu milli hamle, dost coğrafyalara güç, ülkemize ise itibar kazandıracaktır. Emeği geçen tüm ekipleri yürekten tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de X hesabından, "Savunma sanayimizde ilklerle gururluyuz. İspanya Hava Kuvvetlerinin ileri jet eğitim uçağı ihtiyacına yönelik olarak HÜRJET'in tercih edilmesi, mühendisliğimizin, vizyonumuzun ve azmimizin uluslararası arenada tescillenmesidir. TUSAŞ ailesini yürekten tebrik ediyor, #FEINDEF2025'te imzalanan bu stratejik işbirliğinin ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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