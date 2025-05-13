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Şırnak'ta kritik karar: O bölgeler 15 gün süreyle ‘Geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Terör örgütü PKK'nın silah bıkarakar örgütü feshetme kararı aldığını duyurmasının ardından kritik bir gelişme yaşandı. Şırnak Valiliği, bazı bölgelerin 12-26 Mayıs tarihleri arasında 15 gün süreyle ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 11:29 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 11:31
Şırnak’ta kritik karar: O bölgeler 15 gün süreyle ‘Geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

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Başkan Erdoğan'ın "İç cephe" vurgusu ve MHP Lideri Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı "örgütü feshet" çağrısıyla başlayan tarihi süreç, 12 Mayıs'ta PKK'nın silah bırakıp kendini feshetmesiyle sonuçlandı.

Gözler yeni yol haritasına çevrilmişken kritik bir gelişme yaşandı.

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ŞIRNAK İÇİN 15 GÜNLÜK KARAR
Şırnak Valiliği, bazı bölgelerin 12-26 Mayıs tarihleri arasında 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Şırnak Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak ili Merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin Bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya Bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 12 Mayıs 2025 (Dahil) - 26 Mayıs 2025 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı, kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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