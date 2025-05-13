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PKK silah bıraktı! Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama: Şimdi ne olacak?

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı alıp eylemlerini sonlandırması ile birlikte terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başlamış oldu. Silahların bırakılması aşamasının 3-4 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Bu süreçte 3 bin 400 PKK'lı dağdan inecek. İşte terör örgütü PKK'nın fesih kararı ile başlayan yeni süreç...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025
PKK silah bıraktı! Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama: Şimdi ne olacak?

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Terör örgütü PKK'nın fesih kararı alıp eylemlerini sonlandırması ile birlikte terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başlamış oldu. Silahların bırakılması aşamasının 3-4 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Bu süreçte 3 bin 400 PKK'lı dağdan inecek. Terör örgütü PKK'nın fesih kararı ile başlayan yeni süreç adım adım şöyle işleyecek:

(Takvim.com.tr)(Takvim.com.tr)

3-4 AYLIK SİLAH TESLİM SÜRESİ: Silahların teslimi sürecinin 3-4 ay sürmesi planlanıyor. Kuzey Irak yönetimi ve MİT'in işbirliği ile süreç yürütülecek.

3 BİN 500 PKK'LI DAĞDAN İNECEK: Şu anda 3 bin 400 civarında terör PKK'lı terörist bulunuyor. Bunların 100 civarında olanı üst düzey yönetici olarak kabul ediliyor. İki grup için farklı bir süreç uygulanacak.

TÜRKİYE'YE GELECEKLER: Çoğunluğu suç kaydı olmayanlardan oluşan yaklaşık 2 bin terör örgütü mensubunun Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Bunlar mevcut yasalar içinde hukuki bir sürece tabii tutulacak.

2 YILLIK DENETİM: 2 bin kişi özel bir düzenleme yapılmayacak. Normal hukuk süreçlerinden sonra 2 yıllık denetim ve gözetim ile topluma entegre olmaları sağlanacak.

ÜST DÜZEY BAŞKA ÜLKELERE: Üst düzey yöneticiler Güney Afrika ya da batılı bazı ülkelere gönderilecek. Bazılarının ise Kuzey Irak'ta kalabilecek. Ancak hiçbir üst düzey yöneticinin Suriye'de bulunmasına izin verilecek.

SURİYE ORDUSUNA...: YPG unsurları Suriye milli ordusuna entegre olacak.

7/24 TAKİP: Terör örgütü PKK'nın fesih kararına uyup uymadığı, silahları teslim edip etmediği sahada 7/24 takip edilecek. Gerçekten "Alınan karar göstermelik mi?" bakılacak.

SİLAHLARI BM TOPLAYACAK
Terör örgütünün silahlarının nasıl toplanacağı konusu da netleşmeye başladı. Silahların toplanması BM gözetiminde gerçekleşecek. Üç aşama söz konusu. Silahlar BM gözetiminde teslim edilecek. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarının bulunduğu Duhok vilayetine bağlı Amediye, Erbil'in Binar ve Köysancak; Süleymaniye'nin Seyid Sadık vilayetinde bırakılacak.

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