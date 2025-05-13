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Tekirdağ'da polise çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

Tekirdağ'da ‘dur' ihtarına uymayıp polis memuruna çarpan cip sürücüsü tutuklandı. Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklanmıştı.

Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 12:17 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 12:23
Tekirdağ’da polise çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

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Tekirdağ Malkara'da 'dur' ihtarına uymayıp polis memuruna çarpan cip sürücüsü tutuklandı.

POLİS MEMURUNA ÇARPIP KAÇTI

Olay, Malkara ilçesi Ahievren Mahallesi D-110 karayolu üzerinde meydana geldi. Geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda uygulama yapan bölge trafik ekipleri, 61 AEK 606 plakalı cipi durdurmak istedi. E.A. yönetimindeki cip, 'dur' ihtarına uymayıp görevli polis memuru R.B.'ye çarpıp kaçtı.

Kaçış sırasında Küçükhıdır Mahallesi mevkiinde aracın kontrolünü kaybeden sürücü, cipin tarlaya devrilmesiyle kaza yaptı.

TUTUKLANDI

Yaralı halde olay yerini terk eden E.A., yaklaşık 5 saat süren aramanın ardından Çanakkale otoyolu altındaki menfezde jandarma ekiplerince yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü E.A., tedavisinin ardından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNMADIĞI AÇIKLANMIŞTI

Yaralanan polis memuru R.B., olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan polis memurunun daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edilmişti.

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