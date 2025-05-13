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ABD Başkanı Donald Trump'tan Rusya-Ukrayna toplantısına ilişkin son dakika sürprizi: İstanbul'a uçabilirim

Perşembe günü İstanbul’da toplanacak Ukrayna Savaşı zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin yanı sıra dün akşam saatlerinde büyük bir sürpriz konuk daha ortaya çıktı. ABD Başkanı Trump ‘Ben de gelebilirim’ dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025
ABD Başkanı Donald Trump’tan Rusya-Ukrayna toplantısına ilişkin son dakika sürprizi: İstanbul’a uçabilirim

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ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmelerinden olumlu bir sonuç çıkacağına inandığını belirterek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim" dedi. ABD Başkanı Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmelerini değerlendirdi.

"ERDOĞAN HARİKA EV SAHİBİ"
Toplantının yapılacağı gün Orta Doğu gezisinde tam olarak nerede olacağını henüz net olarak bilmediğini söyleyen Trump, toplantıya katılmayı daha önce düşündüğüne ama yoğun bir takviminin olduğuna işaret etti.

Donald Trump, daha sonra, İstanbul'daki görüşmelere katılma olasılığına ilişkin bir soruya, "Faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim" cevabını verdi. Rusya ile Ukrayna'nın bir araya gelip ateşkese ulaşması konusunda çok ısrarcı olduğunu ve İstanbul'daki görüşmenin çok iyi geçeceğine inandığını ifade eden Trump, "Türkiye'de (15 Mayıs) Perşembe günü yapılacak toplantıyı hafife almayın, Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir ev sahibi olacak" diye konuştu.

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