Çekmeköy’de bir inşaatta göçük! Acı haber geldi: 1 işçi hayatını kaybetti

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İstanbul Çekmeköy'deki bir inşaat alanında göçük altında kalan 2 işçiden biri yaralı olarak kurtarıldı, diğer işçi hayatını kaybetti.

Reşadiye Mahallesi'ndeki inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.