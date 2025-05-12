Çekmeköy’de bir inşaatta göçük! Acı haber geldi: 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul Çekmeköy'deki bir inşaat alanında göçük altında kalan 2 işçiden biri yaralı olarak kurtarıldı, diğer işçi hayatını kaybetti.
İstanbul Çekmeköy'deki bir inşaat alanında göçük altında kalan 2 işçiden biri yaralı olarak kurtarıldı, diğer işçi hayatını kaybetti.
Reşadiye Mahallesi'ndeki inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.
Göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
İŞÇİLERDEN BİRİ HASTANEYE KALDIRILDI
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu işçilerden biri yaralı olarak kurtarılıp sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Göçük altında kalan diğer işçiden ise acı haber geldi. Göçük altında kalan işçi Yasin Tülek hayatını kaybetti.