Dünya barışının kalbi Türkiye’de atacak!

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye'nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, barışa ulaşılması noktasında bir fırsat penceresinin aralandığını, kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını belirtti.



BULUŞMA YERİ: TÜRKİYE

Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından Kremlin'den yapılan açıklamada, "Erdoğan, Rusya'nın müzakerelere dönme önerisini tamamen destekledi, İstanbul'un buluşma yeri olarrak kullanılmasına hazır olduğunu vurguladı" denildi. Açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Putin'e, müzakerelerin düzenlenmesi için Türkiye'nin bütün desteği vereceğini söylediği aktarıldı.



TRUMP: ÇOK DAHA İYİ BİR DÜNYA OLACAK...

ABD Başkanı Donald Trump, Putin'in Ukrayna ile ateşkes ve İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşme teklifinin ardından açıklamada bulundu. Trump, paylaşımda, "Rusya ve Ukrayna için muhtemelen çok büyük bir gün! Bu bitmek tükenmek bilmeyen 'kan gölü' umarız ki sona ererken, kurtarılacak yüz binlerce hayatı düşünün. Bu tamamen yeni, çok daha iyi bir dünya olacak. Bunun olmasını sağlamak için her iki tarafla da birlikte çalışmaya devam edeceğim. Büyük bir hafta yaklaşıyor" diye konuştu.



PUTİN: 15 MAYIS'TA İSTANBUL'DA GÖRÜŞELİM

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin de, önceki gün başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" dedi, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi. Putin, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız" dedi.



TARİHİ DÖNÜM NOKTASI

BAŞKAN Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuelle Macron'la görüşmesinde ise Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını, bu fırsatı değerlendirmek gerektiğini ve Türkiye'nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.