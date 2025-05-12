SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı başladı: Ana gündem Terörsüz Türkiye'nin yol haritası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine'yi kritik bir zamanda kritik konu başlıklarıyla topladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.45'te başladı. Kritik toplantının ana gündem maddesi kongresini toplayan PKK'nın feshi ve Terörsüz Türkiye'nin yol haritası olacak. Rusya ve Ukrayna'nın İstanbul'da müzakere masasına oturması bekleniyor. İstanbul'da kurulacak barış masasına ilişkin adımlar ele alınacak. Kabine de Pakistan-Hindistan ateşkesi, Suriye ve Gazze masada olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025 , 12:27 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 16:58
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı başladı: Ana gündem Terörsüz Türkiye’nin yol haritası

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.45'te başladı.

Kabine bugün toplanıyor

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN YOL HARİTASI
Kabine toplantısında, "Terörsüz Türkiye" hedefi en önemli başlıklardan birisi olacak.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Kongresini toplayan terör örgütü PKK kendini feshettiğini açıkladı. İlk aşama ise silahların nasıl teslim edileceğinin netleştirilmesi. 2. aşama ise Meclis'te yapılacak yasal düzenlemeler olacak. Toplantıda da gelişmeler değerlendirilecek, izlenecek yol haritası gözden geçirilecek.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

PAKİSTAN İLE HİNDİSTAN ARASINDAKİ ATEŞKES
Savaşın eşiğine gelen Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes ilan edildi. Hindistan'dan gelen açıklamaya göre, o görüşme 12 Mayıs'ta yapılacak, masaya askeri yetkililer oturacak. Türkiye de gelişmeleri yakından takip ediyor. Kabine toplantısında bölgedeki son durum ele alınacak.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

SURİYE VE GAZZE'DEKİ GELİŞMELER
Suriye'deki son gelişmeler mercek altına alınacak. Gazze'deki ateşkes süreci Kabine toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı başladı: Ana gündem Terörsüz Türkiye’nin yol haritası
PKK’nın fesih kararıyla ilgili Bahçeli’den flaş açıklama: Terörsüz Türkiye’nin meşalesi yakılmıştır
Borsa İstanbul
İşte kare kare PKK’yı lağveden kongre! 232 sözde delege katıldı... İki farklı noktada yapıldı
Başkan Erdoğan’dan FETÖ’cülere ve suç örgütlerine karşı mücadele mesajı: Tepelerine binmeye devam edeceğiz
PKK’nın lağvedilmesi dünya basınında! Hangi ülke ne manşet attı? Teröristan hayali kuran siyonistler karalar bağladı: Dramatik karar
Türk Telekom
Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu
Başkan Erdoğan’ın çağrısı ile başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde adım adım 254 gün: İlmek ilmek devlet aklı
7. Etnospor Kültür Festivali’nde bir ilk: Aile Obası! Bilal Erdoğan’dan takvim.com.tr’ye özel açıklamalar: Bakanlığın yeni teşvikleri ilk kez burada duyulacak
Emekliye ikinci bayram! 4C, EYT, SSK ve Bağ-Kur’lulara başvuruyla ek ikramiye verilecek! Maaşı 14.469 TL üstü olan...
PKK’dan infaz itirafı! Elebaşları Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun’un ölümlerinin gizlendiği ortaya çıktı
Süreç titizlikle takip edilecek! PKK’nın fesih kararı sonrası açıklamalar peş peşe: Tüm terör şubeleri silah bırakmalı
Altın fiyatları tepetaklak: Gram 4.000 TL sınırına düştü! ABD’li bankadan dikkat çeken tahmin! Alınır mı, satılır mı?
CANLI | PKK resmen bitti! Fesih kongresinin kararları açıklandı: Silahlı mücadele sona erdi... PKK adıyla hiçbir çalışma yürütülmeyecek
Hamas ve ABD’den esir takası anlaşması! Türkiye’ye edilen teşekkürün arka planı... Trump’tan açıklama
Barış masası İstanbul’da kuruluyor! Başkan Erdoğan ile Putin görüştü: Türkiye müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır
Macron, Starmer ve Merz kokain mi kullandı? Rusya ve Fransa arasında uyuşturucu krizi: Elysee Sarayı’ndan Kremlin’e yanıt
Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!
Zayıflamış olması gözlerden kaçmadı! Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı | Gözlerden uzak yaşıyordu...