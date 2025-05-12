Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı başladı: Ana gündem Terörsüz Türkiye’nin yol haritası

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Kongresini toplayan terör örgütü PKK kendini feshettiğini açıkladı. İlk aşama ise silahların nasıl teslim edileceğinin netleştirilmesi. 2. aşama ise Meclis'te yapılacak yasal düzenlemeler olacak. Toplantıda da gelişmeler değerlendirilecek, izlenecek yol haritası gözden geçirilecek.