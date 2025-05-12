Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı başladı: Ana gündem Terörsüz Türkiye’nin yol haritası

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.45'te başladı.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN YOL HARİTASI
Kabine toplantısında, "Terörsüz Türkiye" hedefi en önemli başlıklardan birisi olacak.
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Kongresini toplayan terör örgütü PKK kendini feshettiğini açıkladı. İlk aşama ise silahların nasıl teslim edileceğinin netleştirilmesi. 2. aşama ise Meclis'te yapılacak yasal düzenlemeler olacak. Toplantıda da gelişmeler değerlendirilecek, izlenecek yol haritası gözden geçirilecek.
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PAKİSTAN İLE HİNDİSTAN ARASINDAKİ ATEŞKES
Savaşın eşiğine gelen Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes ilan edildi. Hindistan'dan gelen açıklamaya göre, o görüşme 12 Mayıs'ta yapılacak, masaya askeri yetkililer oturacak. Türkiye de gelişmeleri yakından takip ediyor. Kabine toplantısında bölgedeki son durum ele alınacak.