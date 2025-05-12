SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

7. Etnospor Kültür Festivalin'de Gazze'deki zulüm unutulmayacak

Bu yıl 7’ncisi yapılacak olan Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısında konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Gazze’de devam eden soykırımı unutmuyoruz. Dolayısıyla buradan, Gazze’nin çocuklarının da oynamaya hakkı olduğunu, Gazze’deki ailelerin hayat hakkına sahip olduklarını bu festivalde de güçlü bir şekilde seslendirmek istiyoruz” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 15:23 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 15:23
7. Etnospor Kültür Festivalin’de Gazze’deki zulüm unutulmayacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısı, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

Festivalin detayları, katılımcı ülkeler ve etkinlik takviminin kamuoyuyla paylaşıldığı tanıtım toplantısına Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kazancı, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ve çok sayıda basın mensubu katıldı. 22-25 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan festival, geleneksel sporlar ve kültürel etkinlikleri bir araya getirerek ziyaretçilere renkli anlar yaşatmayı hedefliyor.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan (DHA)Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan (DHA)

"BU İŞİN FELSEFESİ, GELENEĞİN YENİ NESİLLERE AKTARILMASIDIR"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 7'nci Etnospor Kültür Festivalinin 22-25 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşeceğini söyleyerek, "Tamamen ücretsiz katılımlı bir festivalden bahsediyoruz, her yıl olduğu gibi. Festivalin temel görevi, geleneksel sporlarımızın popülerleşmesini, yaygınlaşmasını sağlamak. Gelen bütün halkımız, Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli geleneksel spor branşlarını izleme fırsatı bulacaklar. Özellikle çocuklarımızın, belki de çoğunun ilk defa at binmesini, ok atmasını burada sağlamayı hedefliyoruz. Yağlı güreş seyretmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Onun dışında, yurt dışından gelen spor branşlarının da Türkiye'de ilk defa birçoğunun tanıtıldığına şahitlik edeceğiz. Bizim geleneksel sporları tanıtmaktan ve popülerleştirmekten maksadımız, bu işin felsefesi diyebileceğimiz geleneğin yeni nesillere aktarılmasıdır. Dolayısıyla geleneğin yeni nesillere aktarılması dendiği zaman aile aslında bu işin merkezinde" diye konuştu.

"BU SENE CUMHURBAŞKANIMIZ TARAFINDAN 'AİLE YILI' İLAN EDİLDİ"

Erdoğan, ailenin kültür aktarımının gerçekleştiği, toplumun en küçük ünitesi ve merkezi olduğunu belirterek, "Bu sene de, 2025 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı ilan edildiği için, bu yılki festivalde biz de Aile Yılı'nı, yani geleneğin geleceğe aktarılmasını, ailenin sağladığından hareket ile özellikle anneli, babalı, çocuklu etkinliklerin merkezde olmasını hedefliyor olacağız. Ücretsiz ikramlarımız, Özbek pilavları, mantılar, keşkekler ikram ediliyor olacak. Uluslararası diğer lezzetlerin yanında, dünyanın kahveleri burada tanımlanabiliyor olacak. Bunun dışında, sahnede dört gün boyunca halk müziği toplulukları, şarkıcılar, akşam konserleri yer alacak" dedi.

"GAZZE'DE DEVAM EDEN SOYKIRIMI UNUTMUYORUZ"

Festivalde Anadolu'nun kültürel zenginliğinin halka sunulacağını aktaran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışından gelen misafir toplulukları ve sanatçıları da burada ağırlıyor olacağız. Dolayısıyla, hem uluslararası yönü daha güçlü bir festival geçtiğimiz yıllara göre, hem aileye yönelik etkinliklerin, Aile Yılı mesajının güçlü bir şekilde verilmeye çalışıldığı bir festival olacak. Gazze'de devam eden soykırımı da unutmuyoruz. Geçen sene de gündemimizdeydi. Çocuklar eğlenecek belki ama çocuklar eğlenirken kimsenin de dünyanın bir yerinde çocukların her gün ölümle burun buruna yaşadığını görmezlikten gelmesini, ıskalamasını istemiyoruz. Dolayısıyla buradan, Gazze'nin çocuklarının da oynamaya hakkı olduğunu, Gazze'deki ailelerin hayat hakkına sahip olduklarını bu festivalde de güçlü bir şekilde seslendirmek istiyoruz."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan PKK’nın fesih kararına ne diyecek? Önemli açıklamalar
PKK’nın lağvedilmesi dünya basınında! Hangi ülke ne manşet attı? Teröristan hayali kuran siyonistler karalar bağladı: Dramatik karar
Borsa İstanbul
İşte kare kare PKK’yı lağveden kongre! 232 sözde delege katıldı... İki farklı noktada yapıldı
Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu
Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye’nin yol haritası: PKK’nın feshi ve Rusya-Ukrayna masada
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’ın çağrısı ile başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde adım adım 254 gün: İlmek ilmek devlet aklı
7. Etnospor Kültür Festivali’nde bir ilk: Aile Obası! Bilal Erdoğan’dan takvim.com.tr’ye özel açıklamalar: Bakanlığın yeni teşvikleri ilk kez burada duyulacak
Emekliye ikinci bayram! 4C, EYT, SSK ve Bağ-Kur’lulara başvuruyla ek ikramiye verilecek! Maaşı 14.469 TL üstü olan...
PKK’dan infaz itirafı! Elebaşları Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun’un ölümlerinin gizlendiği ortaya çıktı
Süreç titizlikle takip edilecek! PKK’nın fesih kararı sonrası açıklamalar peş peşe: Tüm terör şubeleri silah bırakmalı
Altın fiyatları tepetaklak: Gram 4.000 TL sınırına düştü! ABD’li bankadan dikkat çeken tahmin! Alınır mı, satılır mı?
CANLI | PKK resmen bitti! Fesih kongresinin kararları açıklandı: Silahlı mücadele sona erdi... PKK adıyla hiçbir çalışma yürütülmeyecek
Hamas ve ABD’den esir takası anlaşması! Türkiye’ye edilen teşekkürün arka planı... Trump’tan açıklama
Barış masası İstanbul’da kuruluyor! Başkan Erdoğan ile Putin görüştü: Türkiye müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır
Kar yok ama buz gibi rüzgar var! Rusya’dan gelen soğuk hava ile sıcaklıklar 8 derece düşecek! Meteoroloji 12 Mayıs hava durumu
Macron, Starmer ve Merz kokain mi kullandı? Rusya ve Fransa arasında uyuşturucu krizi: Elysee Sarayı’ndan Kremlin’e yanıt
Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!
Zayıflamış olması gözlerden kaçmadı! Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı | Gözlerden uzak yaşıyordu...