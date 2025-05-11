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Yolsuzluk soruşturmasında AVM sahibi Mehmet İlhan Günay’ın ifadesi şok etkisi yarattı!

Nişantaşı City's, Meydan AVM ve Gülaylar Altın gibi birçok şirketin sahibi Gülay, İBB'nin tutuklu eski Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane'de yüz yüze görüştüğünü anlattı. İfadenin detaylarıyla soruşturma yeni bir boyut kazandı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025
Yolsuzluk soruşturmasında AVM sahibi Mehmet İlhan Günay’ın ifadesi şok etkisi yarattı!

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İBB'de arsa imar planları üzerinden dönen rantlar, iş insanı Mehmet İlhan Gülay'ın ifadeleriyle yeni bir boyut kazandı. Nişantaşı City's, Meydan AVM ve Gülaylar Altın gibi birçok şirketin sahibi Gülay, İBB'nin tutuklu eski Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane'de yüz yüze görüştüğünü anlattı. İmamoğlu'nun "Senin sürecini Yakup Öner, Yavuz Erkut ve Buğra Gökçe yürütecek, onların dedikleri benim talimatımdır" dediğini vurguladı.

'KAMU GÜCÜNÜ KÖTÜYE KULLANDI'
Gülay'ın ifadesine göre, 24 Kasım 2023'teki görüşmede Ataşehir'deki arsadan 5 bin 400 metrekarelik bölümü İBB'ye bağışladı. Protokol yapıldı. Gülay, "İmar almak için 10 milyon dolar tutarındaki taşınmazı vermekm zorunda kaldık. Bu taşınmazları kimlere devredeceklerini ya da nasıl kullanacaklarını bilmiyorum" diyerek, İBB'nin kamu gücünü kötüye kullandığını anlattı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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