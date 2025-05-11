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Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor: Eşim benden habersiz kredi çekmiş, böyle bir hakkın var mı?

TAKVİM Hukukçusu bugünkü köşesinde “Çok başarılı olduğum bir derste düşük not aldım. Öğretmen bana takmış durumda. Ne yapabilirim? Eşim benden habersiz kredi çekmiş. Eşimin böyle bir hakkı var mı? Güzellik merkezim var, bir müşterimiz, sosyal medya hesabından iftira dolu mesajlar paylaştı. Bunu kaldırtmak için dava mı açmalıyım? Apartmandan direk çatıya çıkış var. Ama çatı katını satın alan kişi çıkmamıza izin vermiyor. Kim haklı. Dava açabilir miyiz?” gibi soruları cevaplayarak okurlarımızı aydınlattı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025
Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor: Eşim benden habersiz kredi çekmiş, böyle bir hakkın var mı?

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Maalesef eşim benden habersiz kredi çekmiş. Eşimin böyle bir hakkı var mı? Hukuki yönden haklarım neler? Selma Uzunçayır

Borçlar Kanunu'na getirilen düzenlemeyle kefil olmak isteyen eşe diğer eşin yazılı onay vermesi gerekmektedir. Aksi halde kefalet geçerli olmayacaktır. Bu düzenlemenin amacı, evlilik birliği içinde edinilen mallarda her iki eşin de hakkının olmasıdır. Başkalarının borçlarını üstlenerek bu malları riske atmak, diğer eşin iznine bağlı tutulmuştur. Kefalet izni yazılı olmalı ve sorumlu olunacak bedelin azami tutarı ve sorumluluğun tarihi de düzenlenmelidir. Fakat bu uygulama ticari hayatta bazı sorunlara neden olduğundan, 2013 yılında bir değişiklik yapılmıştır.

Buna göre; - Ticaret siciline kayıtlı ticari işletme sahibinin işletmesi ile ilgili, - Ticaret şirketi ortağı veya yöneticisinin şirketle ilgili, - Meslek siciline kayıtlı esnafın mesleki faaliyeti ile ilgili, - 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerle ilgili, - Tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerle ilgili olarak verilecek kefaletlerde eşin rızasının aranmayacağı düzenlemesi getirilmiştir.

TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler. (Takvim Gazetesi)TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler. (Takvim Gazetesi)

ÖĞRETMENLE SORUN YAŞIYORUM
Özel bir lisede son sınıf öğrencisiyim. Maalesef çok başarılı olduğum bir derste düşük not aldım. Öğretmen bana takmış durumda. Ne yapabilirim? Gizem Çörtük

Başarılı olduğunuzu bildiğiniz ve aleyhinize vermiş bir durumu iddia ediyorsanız, durumu inceletme hakkınız var. Dava açmak gibi süreçleri önermiyoruz. Çünkü durum çok farklı. Ancak gerekirse dava da açmak isterseniz bir yol var. Alınan notun iptali için idare mahkemesine dava açabilir ve işin aciliyetini belirterek delil tespiti ile inceleme sağlatabilirsiniz. Bunun üzerine bilirkişi incelemesi gerçekleşir.

TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler. (Takvim Gazetesi)TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler. (Takvim Gazetesi)

İFTİRALARA KARŞI NE YAPABİLİRİM?
İstanbul'da güzellik merkezim var. Maalesef bir müşterimiz, sosyal medya hesabından iftira dolu mesajlar paylaştı. Bunu kaldırtmak için dava mı açmalıyım? Gözde Yılmaz

İşyerinizin ticari itibarını korumak hakkınız. Yalan bilgiler içeren, işinizi ve ürünlerinizi karalayan iddialar, gerçek olmayan yorumlar ve hakaretlere karşı çaresiz değilsiniz. Medeni Kanun, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK 9. ve 61. Maddeleri, Türk Ticaret Kanunu 56 ve devamında belirtilen haksız rekabet hükümlerine dayanarak çeşitli hukuki yollara başvurulabilir.

Dava süreci oldukça uzundur. Bazen internette yalan haberi yayan kişilerin kimliğini tespit etmek bile yorucudur. İşte bu nedenle hakları ihlal edilen kişilere içeriğin yayından çıkarılmasını talep etme hakkı verilmiştir. Kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebilir. Doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir. Hakim kararını 24 saat içinde verecektir.

TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler. (Takvim Gazetesi)TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler. (Takvim Gazetesi)

ÇATIDA KAVGA ÇIKACAK
Apartmanın en üst katına yeni bir kiracı taşındı. Daha doğrusu evi satın aldı. Daha önce çatıyı ortak kullanıyorduk. Şimdi bu kişi izin vermiyor? Apartmandan direk çatıya çıkış var. Kim haklı. Dava açabilir miyiz? Kadriye Dönmez

Çatı da Kat Mülkiyeti Kanunu gereği ortak alandır ve tüm kat maliklerinin açıkça rızası olmadıkça tek bir kat malikine özgülenemez ve bu alana teras vb. yapılar yapılamaz. Böyle bir durumun varlığı halinde kat malikleri kurulunun verdiği yetki ile site veya bina yönetimi tarafından müdahalenin men'i ve ecrimisil davaları açılabilir, yapılmış olan yapılar varsa, değişiklikler varsa eski hale getirilmesi talep edilebilir. Elbette dava açma hakkınız var.

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