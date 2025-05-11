Maalesef eşim benden habersiz kredi çekmiş. Eşimin böyle bir hakkı var mı? Hukuki yönden haklarım neler? Selma Uzunçayır
Borçlar Kanunu'na getirilen düzenlemeyle kefil olmak isteyen eşe diğer eşin yazılı onay vermesi gerekmektedir. Aksi halde kefalet geçerli olmayacaktır. Bu düzenlemenin amacı, evlilik birliği içinde edinilen mallarda her iki eşin de hakkının olmasıdır. Başkalarının borçlarını üstlenerek bu malları riske atmak, diğer eşin iznine bağlı tutulmuştur. Kefalet izni yazılı olmalı ve sorumlu olunacak bedelin azami tutarı ve sorumluluğun tarihi de düzenlenmelidir. Fakat bu uygulama ticari hayatta bazı sorunlara neden olduğundan, 2013 yılında bir değişiklik yapılmıştır.
Buna göre; - Ticaret siciline kayıtlı ticari işletme sahibinin işletmesi ile ilgili, - Ticaret şirketi ortağı veya yöneticisinin şirketle ilgili, - Meslek siciline kayıtlı esnafın mesleki faaliyeti ile ilgili, - 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerle ilgili, - Tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerle ilgili olarak verilecek kefaletlerde eşin rızasının aranmayacağı düzenlemesi getirilmiştir.
TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler. (Takvim Gazetesi)
ÖĞRETMENLE SORUN YAŞIYORUM
Özel bir lisede son sınıf öğrencisiyim. Maalesef çok başarılı olduğum bir derste düşük not aldım. Öğretmen bana takmış durumda. Ne yapabilirim? Gizem Çörtük
Başarılı olduğunuzu bildiğiniz ve aleyhinize vermiş bir durumu iddia ediyorsanız, durumu inceletme hakkınız var. Dava açmak gibi süreçleri önermiyoruz. Çünkü durum çok farklı. Ancak gerekirse dava da açmak isterseniz bir yol var. Alınan notun iptali için idare mahkemesine dava açabilir ve işin aciliyetini belirterek delil tespiti ile inceleme sağlatabilirsiniz. Bunun üzerine bilirkişi incelemesi gerçekleşir.
TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler. (Takvim Gazetesi)
İFTİRALARA KARŞI NE YAPABİLİRİM?
İstanbul'da güzellik merkezim var. Maalesef bir müşterimiz, sosyal medya hesabından iftira dolu mesajlar paylaştı. Bunu kaldırtmak için dava mı açmalıyım? Gözde Yılmaz
İşyerinizin ticari itibarını korumak hakkınız. Yalan bilgiler içeren, işinizi ve ürünlerinizi karalayan iddialar, gerçek olmayan yorumlar ve hakaretlere karşı çaresiz değilsiniz. Medeni Kanun, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK 9. ve 61. Maddeleri, Türk Ticaret Kanunu 56 ve devamında belirtilen haksız rekabet hükümlerine dayanarak çeşitli hukuki yollara başvurulabilir.
Dava süreci oldukça uzundur. Bazen internette yalan haberi yayan kişilerin kimliğini tespit etmek bile yorucudur. İşte bu nedenle hakları ihlal edilen kişilere içeriğin yayından çıkarılmasını talep etme hakkı verilmiştir. Kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebilir. Doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir. Hakim kararını 24 saat içinde verecektir.