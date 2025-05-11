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Maalesef eşim benden habersiz kredi çekmiş. Eşimin böyle bir hakkı var mı? Hukuki yönden haklarım neler? Selma Uzunçayır



Borçlar Kanunu'na getirilen düzenlemeyle kefil olmak isteyen eşe diğer eşin yazılı onay vermesi gerekmektedir. Aksi halde kefalet geçerli olmayacaktır. Bu düzenlemenin amacı, evlilik birliği içinde edinilen mallarda her iki eşin de hakkının olmasıdır. Başkalarının borçlarını üstlenerek bu malları riske atmak, diğer eşin iznine bağlı tutulmuştur. Kefalet izni yazılı olmalı ve sorumlu olunacak bedelin azami tutarı ve sorumluluğun tarihi de düzenlenmelidir. Fakat bu uygulama ticari hayatta bazı sorunlara neden olduğundan, 2013 yılında bir değişiklik yapılmıştır.



Buna göre; - Ticaret siciline kayıtlı ticari işletme sahibinin işletmesi ile ilgili, - Ticaret şirketi ortağı veya yöneticisinin şirketle ilgili, - Meslek siciline kayıtlı esnafın mesleki faaliyeti ile ilgili, - 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerle ilgili, - Tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerle ilgili olarak verilecek kefaletlerde eşin rızasının aranmayacağı düzenlemesi getirilmiştir.

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ÖĞRETMENLE SORUN YAŞIYORUM

Özel bir lisede son sınıf öğrencisiyim. Maalesef çok başarılı olduğum bir derste düşük not aldım. Öğretmen bana takmış durumda. Ne yapabilirim? Gizem Çörtük



Başarılı olduğunuzu bildiğiniz ve aleyhinize vermiş bir durumu iddia ediyorsanız, durumu inceletme hakkınız var. Dava açmak gibi süreçleri önermiyoruz. Çünkü durum çok farklı. Ancak gerekirse dava da açmak isterseniz bir yol var. Alınan notun iptali için idare mahkemesine dava açabilir ve işin aciliyetini belirterek delil tespiti ile inceleme sağlatabilirsiniz. Bunun üzerine bilirkişi incelemesi gerçekleşir.