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Terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşik aşıldı! 47 yıl önce kurulan kanlı örgüt PKK kendini feshediyor

Diyarbakır’ın Lice’ye bağlı Fis köyünde 47 yıl önce kurulan kanlı örgüt PKK, sözde kongreyi toplayıp fesih kararı aldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025
Terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşik aşıldı! 47 yıl önce kurulan kanlı örgüt PKK kendini feshediyor

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı ve Başkan Erdoğan'ın sürece verdiği destek sonucu, terör belasından kurtulmak için önemli bir eşik aşıldı.

İmralı, Bahçeli'ye kulak verip PKK'nın miadını doldurduğunu açıkladı. Bunun üzerine 47 yıl önce kurulan örgüt, 5-7 Mayıs'ta sözde kongrelerini topladı. Türkiye'de 50 binin üzerinde can kaybına neden kanlı örgüt, KCK'nın lider kadrosunun da geldiği toplantıda, fesih kararı aldı. "Alınan karar, bilgi ve belgeler yakın zamanda paylaşılacaktır. Tarihi öneme sahip bir karar alındı" açıklaması yapıldı.

BARIŞIN MİHENK TAŞLARI
İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan "Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek" yorumunu yaptı. DEM Parti'den yapılan açıklamada "Tarihi bir eşik: Barışın ve kardeşliğin yeni şafağı. Bugün Türkiye yakın tarihinin en önemli, en kritik eşiklerinden birine dair tarihi bir tanıklık içindeyiz. Çözüm iradesine destek sunan Sayın Bahçeli'ye, bu iradeye sahip çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a, sürece olumlu yaklaşan Özel ile tüm muhalefet liderlerine teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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