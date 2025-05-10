AJet’ten Anneler Günü’ne özel yüzde 40 indirimli bilet | Sınırlı sayıda koltuk satışı yapılacak! İşte tarihleri ve şartları

AJet Anneler Günü'ne özel kampanyasıyla 34 ülkede 58 ve Türkiye 'de 41 noktaya yüzde 40 indirimli bilet fırsatı sunuyor. İndirimli biletler, 10 Mayıs 10.00 ile 12 Mayıs 23.59 arasında satışta çıkacak. İşte indirimli biletin şartları!

(Kaynak: AA)

AJet'ten Anneler Günü'ne özel indirim

Türkiye'nin genç hava yolu markası AJet, Anneler Günü'ne özel hazırladığı kampanyayla yolcularına yüzde 40 indirim fırsatı sunuyor. 34 ülkede 58, yurt içinde ise 41 olmak üzere toplam 99 noktaya sefer düzenleyen AJet, 10 Mayıs 2025 saat 10.00 ile 12 Mayıs 2025 saat 23.59 arasında geçerli olan kampanya kapsamında 100 bin koltuğu indirimli fiyatla satışa sunacak.