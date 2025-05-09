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Pervin Buldan'a suikast düzenlendi mi? DEM Parti açıkladı: "İtalya'da kaza geçirdi"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Sırrı Süreyya Önder'in aracına yerleştirilen suikast düzeneğine ilişkin, "Bu konuyu kamuoyuyla paylaşmama kararını kendisi ve partimiz ortak bir şekilde aldı." ifadelerini kullandı. Doğan, Pervin Buldan'a İtalya'da suikast düzenlendiğine dair iddialara da yanıt verdi.

Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 13:47 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 14:21
Pervin Buldan’a suikast düzenlendi mi? DEM Parti açıkladı: İtalya’da kaza geçirdi

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in mirasına sahip çıkacaklarını söyleyen Doğan, "Sırrı Süreyya Önder bize barışın bir ihtimal olmadığını, mümkün olduğunu ve istersek yapabileceğimizi gösterdi. Anısına bağlılık da saygı da vefa da kendisini anlamak da bunu gerektirir." diye konuştu.

DEM Partiden Sırrı Süreyya Öndere suikast açıklaması: Aracında düzenek bulunmuştu! Perinçek son ziyareti anlattıDEM Partiden Sırrı Süreyya Öndere suikast açıklaması: Aracında düzenek bulunmuştu! Perinçek son ziyareti anlattı

"Sırrı Süreyya Önder'in aracına suikast düzeneği konulduğu" iddialarına ilişkin açıklama yapan Doğan, şunları söyledi:

"Ankara'da oturduğu evin sitesinin güvenlik görevlisi kullandığı aracı park ettiği esnada gelen seslerden kuşkulanarak lastikleri kontrol etmiş. Keskin bir düzeneğin yerleştirildiğini tespit etmiş. Bir metal çubuktan bahsediyoruz. Bu düzenek lastiğini yırtıp patlatabilecek bir keskinlikte. Akabinde Sayın Sırrı Süreyya Önder hem partimize hem de yetkililere gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Güvenlik yetkililerine durum hemen intikal ettirildi. Ayrıca söz konusu düzenek de kendilerine teslim edildi ve tabii ki gerekli tüm tedbirler alındı."

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder (AA)TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder (AA)

Önder'in olayın istismar edilmemesi için kamuoyuna yansıtılmasını istemediğini aktaran Doğan, "Bu olay çok büyük bir ciddiyetle, titizlikle takip edildi. Bu konuyu kamuoyuyla paylaşmama kararını kendisi ve partimiz ortak bir şekilde aldı." ifadelerini kullandı.

DEM Parti'den resmi açıklama

Düzeneğin Önder'in makam aracına yerleştirildiği bilgisini veren Doğan, soruşturmanın sonucuyla ilgili şimdilik herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını dile getirdi.

DEM Parti İmralı heyeti (AA)DEM Parti İmralı heyeti (AA)

PERVİN BULDAN'A SUİKAST İDDİASI
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın içinde bulunduğu bir aracın İtalya'nın başkenti Roma'da trafik kazası geçirdiğini aktaran Doğan, kazada kimsenin zarar görmediğini belirtti.

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