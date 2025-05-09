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İmamoğlu rüşvetinde hep aynı tarife! Bir iş adamı daha itiraf etti

CHP'li Ekrem İmamoğlu ve ekibinin, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü'ndeki bazı inşaatların ruhsat ve iskan işlemleri için müteahhitlerden rüşvet aldığı iddiaları günyüzüne çıkıyor. Gül İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Metin Gül, KUBİST ve BeyCity projeleri için toplamda 6 milyon TL verdiklerini itiraf ederek rüşvet çarkını anlattı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025
İmamoğlu rüşvetinde hep aynı tarife! Bir iş adamı daha itiraf etti

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Yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü'ndeki bazı inşaatların ruhsat ve iskanı için müteahhitlerden rüşvet aldığına dair iddialar bir bir ortaya çıkmaya başladı.

Daha önce müteahhitler; Adem Kameroğlu, Muzaffer Beyaz, Dursun Keleş, Cemal Üneş ve Fuat Keleş, inşaat projelerinin ruhsatları ve iskanları için İmamoğlu'nun dolaylı olarak kendilerinden zorla rüşvet aldığını vurguladı.

Müşteki- şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade veren Gül İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Metin Gül de "İmamoğlu, Kubist isimli projemizin iskanını veremeyeceklerini söyledi. Ardından Adem Soytekin bana gelerek, 'Ben bu işi hallederim. İskanı alır masaya koyarım. Ama bedeli var' dedi. 3 milyona anlaştık. 3 milyonu bir daire ve 2,5 milyon TL olarak verdim. Aynı dönem inşaatını bitirdiğimiz bir diğer projemiz BeyCity'nin iskanı için de Adem Soytekin ve Fatih Keleş'e 3 milyon TL verdik" diyerek rüşvet çarkını anlattı.

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