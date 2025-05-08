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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de önemli mesajlar verdi!

Başkan Erdoğan, “Karadeniz ve Gabar’daki keşifler ile makus tarihimizi değiştirdik. Türkiye’yi enerji koridorlarının kesiştiği merkeze dönüştürdük. Herkes Türkiye’nin enerji alanında büyük sıçrama yaptığını kabul ediyor. Ancak gözlerine bant çeken muhalefet bunu görmüyor” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe’de önemli mesajlar verdi!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de '2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı: Biz enerjiyi çıkarların uzlaşacağı, bir iş birliği meselesi olarak görüyoruz. Sömürmeye değil beraber kazanmaya talibiz. Başarılı alanlarımızın en başında enerji sektörü geliyor. Karadeniz ve Gabar'daki keşifler ile makus tarihimizi değiştirdik. Türkiye'yi enerji koridorlarının kesiştiği merkeze dönüştürdük. Elini vicdanına koyan herkes Türkiye'nin enerji alanında büyük sıçrama yaptığını kabul ediyor. Akkuyu ile ülkemizi farklı lige yükselttik.

Vizyon odaklarımız muhalefetin gündeminde yer almıyor. Bunların hiçbirini takip etmiyorlar. Sadece yolsuzluk iddialarına değil küresel ölçekteki meselelerde de gözlerine bant çekmişler. Gözleri var ama görmüyorlar, kulakları var ama duymuyorlar. Kafaların kuma gömüp görünmez olduğunu sananları kaçtıkları hakikati hatırlatıyoruz. Avrupa'daki enerji kesintileri enerjinin vazgeçilmez yerini bir kez daha gösterdi. Afrika'dan Asya'ya dünyanın birçok bölgesindeki gerilimleri enerjiden bağımsız okuyamayız. Erdoğan, "Bugün ülkemizin en büyük ihtiyacı laf yarıştırmak değil hizmet ve eserleri yarıştırmaktır" dedi.

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