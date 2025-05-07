Pakistan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Dr. Moeed Yusuf canlı yayında açıkladı: "Müslümanları eşit insan olarak görmüyorlar"

HİNDİSTAN SİVİLLERİ PAKİSTAN ASKERİ YERLERİ HEDEF ALDI Pakistan 'ın saldırılara karşılık vereceğini dile getiren Yusuf, "Pakistan askeri yerleri hedef aldı. Hindistan bu şekilde yapmadı. Bu tam olarak anlamsız bir hareket ve durmalı. Uluslararası hukuku görmezden geldi ve taraflar arası su anlaşması konusunda bir engelleme söz konusu. Pakistan 250 milyon insanı besliyor ve Hindistan görmezden geliyor. Pakistan'ın elinden suyu alacağını söylüyor. Aynı zamanda barajlara da saldırı yaptıkları görülüyor. Anlaşmalar içerisinde bu yerlere saldırı kesinlikle yasaklı. Şu anda bir Hindu ideolojisi içerisinde görüyoruz Müslümanların daha alt kısımda kaldığı. Geçtiğimiz günlerde Türk gemisi Pakistan'ın ithalat kısmındaydı Türkiye'nin turistik bölgelerini boykot edeceklerini söylediler. Neden Pakistan limanına Türk gemileri gidiyor diye. Şu anda karşılaştığımız şey maalesef bu." diyerek Hindistan 'ın uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi.

ABD HİNDİSTAN'I DESTEKLEMİYOR Canlı yayında telefonundan bir fotoğraf gösteren Yusuf, "Ben bu fotoğrafı daha yeni aldım. Şuna bakın. Bu genç bir çocuk ve bu çocuk hayatını kaybetti bu saldırıdan sonra. Bu benim telefonumda şu anda. Uydurmuyorum bunu. Bu gerçeklik. Pakistan'ın söylediği şey artık yeter oldu. ABD'nin dahil olması ve diğer ülkelerin dahil olması buna Türkiye de dahil çok önemli bir rolleri var. Hindistan ve Pakistan arasındaki bu durum için. Hindistan ABD'den diplomatik bir destek alabileceklerini düşünmüşlerdi ancak buna karşı durduğunu görüyoruz ABD'nin." sözleriyle ABD'nin Hindistan 'a destek vermediğini ifade etti.

Pakistan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Dr. Moeed Yusuf (Ekran görüntüsü)

"MÜSLÜMANLARI EŞİT İNSAN OLARAK GÖRMÜYORLAR"

Hindistan'ın Müslümanları eşit yurttaş olarak görmediğini belirten Yusuf sözlerin şu şekilde sürdürdü:



"Bir karşılık olacaktır. Ama umuyorum ki bu karşılığı kullanmak zorunda kalmayız. İki taraf masaya oturup konuşabilir ancak Hindistan rejimi şunu üzülerek söylemem gerekiyor ki faşist ve kendilerini üstün gören bir ideolojileri var. Bunların hepsini okuyabilirsiniz kitaplardan. Müslümanları eşit insan olarak görmüyorlar. Bir karşılık olacaktır. Ama umuyorum ki bu karşılığı kullanmak zorunda kalmayız.

İki taraf masaya oturup konuşabilir ancak Hindistan rejimi şunu üzülerek söylemem gerekiyor ki faşist ve kendilerini üstün gören bir ideolojileri var. Bunların hepsini okuyabilirsiniz kitaplardan. Müslümanları eşit insan olarak görmüyorlar."