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Pakistan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Dr. Moeed Yusuf canlı yayında açıkladı: "Müslümanları eşit insan olarak görmüyorlar"

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi. Bölgede yükselen tansiyonla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Pakistan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Dr. Moeed Yusuf, Hindistan'ın sivil alanları hedef aldığını belirtirken Pakistan'ın askeri tesislerini vurduğunu belirtti. Yusuf, ABD'nin Hindistan'a destek vermediğini ifade ederek, "İki taraf masaya oturup konuşabilir ancak Hindistan rejimi şunu üzülerek söylemem gerekiyor ki faşist ve kendilerini üstün gören bir ideolojileri var. Müslümanları eşit insan olarak görmüyorlar." dedi.

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 13:04 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 13:10
Pakistan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Dr. Moeed Yusuf canlı yayında açıkladı: Müslümanları eşit insan olarak görmüyorlar

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Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

TERÖR YAPILANMASI DİYE CAMİLERİ VE SİVİL YERLEŞİMLERİ HEDEF ALDILAR
Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hindistan Pakistan'ı hedef aldı. (AFP)Hindistan Pakistan'ı hedef aldı. (AFP)

PAKİSTAN AÇIKLADI: 5 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ
Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

''Karşılık vereceğiz... Hindistan için iyi bir gece olmayacak''

Bölgede yükselen tansiyonla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Pakistan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Dr. Moeed Yusuf, Hindistan'ın sivil alanları hedef aldığını belirtirken Pakistan'ın askeri tesislerini vurduğunu belirtti.

Hindistan Pakistan'ı hedef aldı. (AFP)Hindistan Pakistan'ı hedef aldı. (AFP)

Her şeyin iki hafta önce Hindistan'ın 1947'den beri kontrol ettiği bölgedeki terör saldırısı sonrası başladığını belirten Yusuf, "Şu anda yaşanan şeyler iki hafta öncesinde bir terörist saldırısı gerçekleşti Keşmir bölgesinde ve Hindistan'ın şu anda 1947'den beri elinde tuttuğu bölgede ancak bu saldırının hiçbirisine bir kanıt sunamadılar. Pakistan'ın herhangi bir şekilde dahil olduğuna dair bir kanıt sunamadılar. Herhangi bir askeri karar alınmaması gerektiği dünya tarafından tekrarca söylendi. Hindistan ve Pakistan nükleer güçleri olan ülkeler ve geçtiğimiz günlerde Hindistan Pakistan'a saldırdı. 5-6 yere saldırdı 2 füze ve milyonlarca insanın yaşadığı yerlere saldırıda bulundular. Çocukların da bulunduğu alanlarda." dedi.

İndus Suları Anlaşması (AA)İndus Suları Anlaşması (AA)

HİNDİSTAN SİVİLLERİ PAKİSTAN ASKERİ YERLERİ HEDEF ALDI
Pakistan'ın saldırılara karşılık vereceğini dile getiren Yusuf, "Pakistan askeri yerleri hedef aldı. Hindistan bu şekilde yapmadı. Bu tam olarak anlamsız bir hareket ve durmalı. Uluslararası hukuku görmezden geldi ve taraflar arası su anlaşması konusunda bir engelleme söz konusu. Pakistan 250 milyon insanı besliyor ve Hindistan görmezden geliyor. Pakistan'ın elinden suyu alacağını söylüyor. Aynı zamanda barajlara da saldırı yaptıkları görülüyor. Anlaşmalar içerisinde bu yerlere saldırı kesinlikle yasaklı. Şu anda bir Hindu ideolojisi içerisinde görüyoruz Müslümanların daha alt kısımda kaldığı. Geçtiğimiz günlerde Türk gemisi Pakistan'ın ithalat kısmındaydı Türkiye'nin turistik bölgelerini boykot edeceklerini söylediler. Neden Pakistan limanına Türk gemileri gidiyor diye. Şu anda karşılaştığımız şey maalesef bu." diyerek Hindistan'ın uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi.

Saldırıda hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi. (AFP)Saldırıda hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi. (AFP)

ABD HİNDİSTAN'I DESTEKLEMİYOR
Canlı yayında telefonundan bir fotoğraf gösteren Yusuf, "Ben bu fotoğrafı daha yeni aldım. Şuna bakın. Bu genç bir çocuk ve bu çocuk hayatını kaybetti bu saldırıdan sonra. Bu benim telefonumda şu anda. Uydurmuyorum bunu. Bu gerçeklik. Pakistan'ın söylediği şey artık yeter oldu. ABD'nin dahil olması ve diğer ülkelerin dahil olması buna Türkiye de dahil çok önemli bir rolleri var. Hindistan ve Pakistan arasındaki bu durum için. Hindistan ABD'den diplomatik bir destek alabileceklerini düşünmüşlerdi ancak buna karşı durduğunu görüyoruz ABD'nin." sözleriyle ABD'nin Hindistan'a destek vermediğini ifade etti.

Pakistan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Dr. Moeed Yusuf (Ekran görüntüsü)Pakistan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Dr. Moeed Yusuf (Ekran görüntüsü)

"MÜSLÜMANLARI EŞİT İNSAN OLARAK GÖRMÜYORLAR"
Hindistan'ın Müslümanları eşit yurttaş olarak görmediğini belirten Yusuf sözlerin şu şekilde sürdürdü:

"Bir karşılık olacaktır. Ama umuyorum ki bu karşılığı kullanmak zorunda kalmayız. İki taraf masaya oturup konuşabilir ancak Hindistan rejimi şunu üzülerek söylemem gerekiyor ki faşist ve kendilerini üstün gören bir ideolojileri var. Bunların hepsini okuyabilirsiniz kitaplardan. Müslümanları eşit insan olarak görmüyorlar. Bir karşılık olacaktır. Ama umuyorum ki bu karşılığı kullanmak zorunda kalmayız.

İki taraf masaya oturup konuşabilir ancak Hindistan rejimi şunu üzülerek söylemem gerekiyor ki faşist ve kendilerini üstün gören bir ideolojileri var. Bunların hepsini okuyabilirsiniz kitaplardan. Müslümanları eşit insan olarak görmüyorlar."

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