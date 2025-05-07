Pakistan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Dr. Moeed Yusuf canlı yayında açıkladı: "Müslümanları eşit insan olarak görmüyorlar"

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.
TERÖR YAPILANMASI DİYE CAMİLERİ VE SİVİL YERLEŞİMLERİ HEDEF ALDILAR
Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Hindistan Pakistan'ı hedef aldı. (AFP)
PAKİSTAN AÇIKLADI: 5 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ
Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.
Bölgede yükselen tansiyonla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Pakistan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Dr. Moeed Yusuf, Hindistan'ın sivil alanları hedef aldığını belirtirken Pakistan'ın askeri tesislerini vurduğunu belirtti.
Hindistan Pakistan'ı hedef aldı. (AFP)
Her şeyin iki hafta önce Hindistan'ın 1947'den beri kontrol ettiği bölgedeki terör saldırısı sonrası başladığını belirten Yusuf, "Şu anda yaşanan şeyler iki hafta öncesinde bir terörist saldırısı gerçekleşti Keşmir bölgesinde ve Hindistan'ın şu anda 1947'den beri elinde tuttuğu bölgede ancak bu saldırının hiçbirisine bir kanıt sunamadılar. Pakistan'ın herhangi bir şekilde dahil olduğuna dair bir kanıt sunamadılar. Herhangi bir askeri karar alınmaması gerektiği dünya tarafından tekrarca söylendi. Hindistan ve Pakistan nükleer güçleri olan ülkeler ve geçtiğimiz günlerde Hindistan Pakistan'a saldırdı. 5-6 yere saldırdı 2 füze ve milyonlarca insanın yaşadığı yerlere saldırıda bulundular. Çocukların da bulunduğu alanlarda." dedi.