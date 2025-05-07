SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis mesaisine başladı! Sırrı Süreyya Önder'in taziye törenine katılıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 6 Şubat'tan bu yana ilk kez Meclis mesaisine başladı. Bahçeli, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te yapılacak olan törene katılıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 12:50 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 13:06
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis mesaisine başladı! Sırrı Süreyya Önder’in taziye törenine katılıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis mesaisine başladı.

AHaber CANLI YAYIN

MHP'den 6 Şubat'ta yapılan resmi açıklamada, 77 yaşındaki Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği ve kalp kapağının değiştirildiği duyurulmuştu.

Açıklamada, Bahçeli'nin 4 Şubat'ta "planlı tetkik ve tedavileri için" hastaneye yatırıldığı, 10 yıl önce takılan kalp kapağında ortaya çıkan dejenerasyon bulguları nedeniyle 6 Şubat'ta yeni bir ameliyat yapıldığı belirtilmişti.

Bahçeli, başarılı geçen operasyonun ardından taburcu edilmiş ve evinde istirahat sürecine geçmişti.

Dinlenme sürecini tamamlayan ve Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ettikten sonra mesaisine başlayan Bahçeli, bugün ise Sırrı Süreyya Önder'in anma törenine katılacak.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER İÇİN MECLİS'TE TÖREN YAPILACAK

Kalp krizi geçiren ve 18 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te bugün tören yapılıyor.

Anma töreni öncesi ise saat 11.00 sularında Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Şeref Salonu'nda taziyeleri kabul etmeye başladı.

Sabah saatlerinde itibaren çok sayıda isim, taziyelerini iletti.

Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli ve Tuncer Bakırhan (Ekran görüntüsü)Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli ve Tuncer Bakırhan (Ekran görüntüsü)

BAHÇELİ MECLİS'TE

Saat 13.00-13.15 civarında Meclis'e geleceği öğrenilen MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de taziyelerini iletmek üzere Meclis'e geldi.

3 AYLIK ARDINDAN MECLİS'TE

99 gün sonra Meclis'teki makam odasında partilileriyle sohbet eden olan Bahçeli en son 28 Ocak salı günü Meclis'te partisinin grup toplantısına katılmıştı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye’den Hindistan’ın saldırılarına sert tepki: Kışkırtıcı adımları ve sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’den katillerin metrobüs görüntüleri hakkında ilk açıklama
Türk Telekom
CANLI | Hindistan-Pakistan savaşı başladı! Füzeler ateşlendi, camiler hedef alındı... Keşmir’de sıcak çatışma | Peş peşe açıklamalar
AK Parti yeni aşama dedi... Erdoğan ve Bahçeli boşuna görüşmedi! Bomba iddia: PKK kongreyi toplayıp fesih kararı aldı
CHP yandaşı Yılmaz Özdil Özgür Özel’e yapılan saldırıyı yorumladı: CHP genel başkanı armut gibi geziyor
İstanbul’daki 6,2’lik depremin ardından uzmanlar ikiye bölünmüştü! Depremin ön raporu ortaya çıktı! Dikkat çeken tespit
Füzeler ateşlendi piyasa hareketlendi! Hindistan-Pakistan savaşı altını nasıl etkiler? Dolar, euro... İşte son durum
Joe Biden’dan aylar sonra ilk röportaj! Trump’a verdi veriştirdi: Hangi başkan böyle konuşur
İBB’deki yolsuzluk soruşturmaları kapsamında bir müteahhit daha itirafçı oldu: Parayı verirsen iskânı alırsın
EMEKLİYE 27 BİN TL PROMOSYON | Banka kampanyalarında bahar esintisi! En yüksek promosyonu veren banka hangisi?
Galatasaray’a Bayern’den çifte yıldız!
Papa seçimine saatler kaldı: Dünyanın gözü Vatikan’da! Trump’tan seçimi etkilemek için 1 milyar dolar
İstanbul’da Kentsel Dönüşüm zamanı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan İBB ve 39 ilçe belediyesine kritik davet
Memur zamları için flaş tahmin! En düşük memur maaşı 51 bin TL! İşte meslek meslek temmuz hesabı
Kuruluş Osman 191. bölümde heyecan dorukta: Turgut Gazi Oba’da!
Bir tarafta güneş bir tarafta yağmur! Afrika sıcakları İstanbul’a ulaştı! Kadıköy, Pendik, Beykoz, Avcılar’da oturanlar dikkat
Fenerbahçe’de dev temizlik! Tam 18 yolcu
MEB harekete geçti! Liselerde sistem değişiyor! Masada 3 formül var
Emekliye yeni maaş: SSK ve Bağkur’luların aylıkları ne kadar artacak? Refah payı taban aylık düzenlemeleri yapılacak mı?