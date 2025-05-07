CHP lideri Özel’den saldırıya ilişkin sorulara açıklık getirdi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde uğradığı saldırıda koruma zafiyeti olup olmadığına ilişkin soruya cevap verdi. Halkla temasının kesilmemesi için korumalarına önünde yürümemesi şeklinde talimat verdiğini belirterek, "O zafiyet bana ait. Önümden giden, herkese dikkatli bakan iri yarı korumalar özellikle cenazelerde, yaslarda, başka parti üyeleriyle temasa ederken yanlış anlaşılabiliyor" dedi.



Özel, dün yaptığı CHP Gurup Toplantısı'nda ise "Saldırı hepimize yazılmış bir açık mektuptur. Cumhurbaşkanı, bakanlar, arayan herkesin göstermiş olduğu sorumlu dile teşekkür ederim. O evlat katilinin elini çıplak yollayana söylüyorum. Cesaretin varsa onun elini doldur da yolla" sözlerini kaydetti.



CHP lideri Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu, Asayiş Şube'deki sorgusunda 5 sayfa dolusu ifade verdi. "Eylemi planlamadım, anlık gelişen bir olaydır. Herhangi bir yapıyla ya da illegal bir örgütle bağlantım yok. Ne kimseden para aldım ne de talimat aldım " dedi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından "kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan hakim karşısına çıkarılan Tengioğlu, tutuklanarak hapse gönderildi.



EYLEMİ PLANLAMADIM

Saldırgan Tengioğlu, kimseden emir veya para almadığını söyledi.

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