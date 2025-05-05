CHP’li belediyelerden DHKP/C’ye terör finansmanı davasında iddianame kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu

CHP'li belediyelerden terör örgütü DHKP/C'ye para aktarıldığı iddiasıyla açılan davada 25 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Yıldız, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Mehrali Seçme, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı ve şimdiki Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül ile eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu şüpheliler hakkında, 'Terör örgütüne finans sağlamak' suçundan iddianame hazırlandı.

Ekrem İmamoğlu ve Şükrü Genç (Takvim.com.tr)



İLK DURUŞMA 23 HAZİRAN'DA GÖRÜLECEK

Hazırlanan iddianamede 8 şüpheli hakkında 27 yıl 6 aya kadar hapis, 17 şüpheli hakkında ise 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianame İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk duruşma 23 Haziran'da görülecek.