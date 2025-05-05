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CHP'li belediyelerden DHKP/C'ye terör finansmanı davasında iddianame kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu

Aralarında CHP'li eski belediye başkanı ve başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi hakkında 'terör örgütüne finans sağlamak' suçlamasıyla hazırlanan iddianame İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar 23 Haziran’da hakim karşısına çıkacak.

Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 14:16 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 14:16
CHP’li belediyelerden DHKP/C’ye terör finansmanı davasında iddianame kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu

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CHP'li belediyelerden terör örgütü DHKP/C'ye para aktarıldığı iddiasıyla açılan davada 25 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Yıldız, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Mehrali Seçme, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı ve şimdiki Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül ile eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu şüpheliler hakkında, 'Terör örgütüne finans sağlamak' suçundan iddianame hazırlandı.

Ekrem İmamoğlu ve Şükrü Genç (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu ve Şükrü Genç (Takvim.com.tr)

İLK DURUŞMA 23 HAZİRAN'DA GÖRÜLECEK
Hazırlanan iddianamede 8 şüpheli hakkında 27 yıl 6 aya kadar hapis, 17 şüpheli hakkında ise 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianame İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk duruşma 23 Haziran'da görülecek.

Terörün finansmanında iddianame hazır: 25 şüpheli 15er yıl hapis! CHPli belediyelerden DHKP/Cye ne kadar para aktarıldı?Terörün finansmanında iddianame hazır: 25 şüpheli 15er yıl hapis! CHPli belediyelerden DHKP/Cye ne kadar para aktarıldı?

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