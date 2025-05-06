CHP lideri Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde yaşanan saldırının perde arkası araştırılıyor. 66 yaşındaki saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun törenden önce AKM'ye gelen Özel'in arkasında bulunduğu anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

CHP'li Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı pansiyon müdürü de gözaltına alındı. Saldırının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) şüphelinin HTS kayıtları ile hesap hareketlerine yönelik MASAK'tan rapor istendi.

Saldırganın 9 aydır CHP Beyoğlu Belediyesi'nden yardım aldığı da ortaya çıktı. Geçmişte iki evladını öldürdüğü, 16 yıl cezaevinde kaldığı ve psikolojik tedavi gördüğü belirlenen Selçuk Tengioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı.

AKM'ye hiç girmediğini, dışarıda beklediğini söyleyen saldırgan, törende Pervin Buldan'ın yaptığı konuşmadan etkilendiğini ifade etti. "Beğendim, tasvip ettim, hislendim" dedi. Saldırı anını da anlatan Tengioğlu, Özgür Özel'in AKM'den çıktığı anda çok yakınında olduğunu belirtti ve "Spontane olarak sağ elim kalktı ve Özgür Özel'e vurdum" dedi.

Bu hareketini planlamadığını, anlık bir refleksle yaptığını iddia etti. Zanlının gözaltı süresi 1 gün uzatıldı. Tengioğlu'nun Beyoğlu'nda kaldığı oteldeki görüntüleri de ortaya çıktı.

AĞABEYİ ANLATTI: EVİMİZE SOKMUYORUZ

Saldırganın ağabeyi Davut Tengioğlu da şunları söyledi:

Evlatlarını öldürdüğünden korkunç cinayeti işledikten sonra tahmini 25 yıldır görüşmüyoruz. Evimize almayız, çevremizde bulundurmayız. Evine gelir oturur, selam kelam yapar, bir anda döner seni vurur. Ağabey Tengioğlu, 2 çocuğunu öldürmekten 16 yıl hapis yatan Selçuk Tengioğlu'nun hayattaki 3. çocuğunun yurt dışında olduklarını da anlattı. Çocukların korkudan babalarıyla görüşmediklerini aktardı.

TEHDİT ETTİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırgan Selçuk Tengioğlu adıyla sahte hesap açan ve Özgür Özel'in ailesini tehdit eden M.A.'nın gözaltına alındığını açıkladı. Adliyeye sevkedilen A., tutuklandı.