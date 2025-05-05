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İddianame kabul edildi! Ayşe Barım 7 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkacak

Gezi Parkı soruşturması kapsamında Ayşe Barım hakkında hazırlanan ve hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi. Barım, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 7 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak.

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Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 12:11 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 12:15
İddianame kabul edildi! Ayşe Barım 7 Temmuz’da ilk kez hakim karşısına çıkacak

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım ile ilgili soruşturma tamamlandı.

Ayşe Barım iddianamesi kabul edildi!


Hazırlanan iddianamede, Ayşe Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçunu işlediğine kanaat getirildiği belirtilerek, 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Gezi Parkı olayları (AA)Gezi Parkı olayları (AA)

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianame gönderildiği İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ayşe Barım 7 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Gezi Parkı soruşturması: Ayşe Barımın 30 yıla kadar hapsi isteniyorGezi Parkı soruşturması: Ayşe Barımın 30 yıla kadar hapsi isteniyor
Gezi Parkı soruşturması: Ayşe Barım'ın 30 yıla kadar hapsi isteniyor

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