Bakan Erdoğan: CHP’nin düştüğü bataklıkla ilgilenmiyoruz

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, İsrail'in Filistinliler'i, gıdadan, ilaçtan mahrum bırakarak yenmeye çalıştığına dikkati çekerek şunları kaydetti:



"İsrail gıdayı, suyu, ilacı silah olarak kullanıyor. Katliam yaparlar dünya sessiz kalır, egemen devletlere saldırırlar dünya sessiz kalır, uluslararası kuruluşların personellerini öldürür dünya sessiz kalır, soykırım suçu işlerler dünya sessiz kalır. Bu 'sessizlik sarmalı' artık son bulmalıdır.



İsrail kandan ve kaostan besleniyor. Bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyen İsrail, Türkiye'nin bölgedeki gücünden, elde ettiği kazanımlardan da çok rahatsız" dedi.



CHP'li parti yöneticileri ve milletvekillerinin polise yönelik tutumuna ilişkin bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Siyasi hırsları ve saplantıları, CHP'li yöneticileri esir almış durumda. Muvazene tamamen kayboldu. Utançla hatırlanacak işler yapıyorlar. Nasıl bir zihniyet ve şahsiyet fukaralığı, otobüsü polisin üzerine sürme talimatını verdirebilir. Bu tahrik nereye kadar gider, bunun bizler de siyasetçi olarak sonuna kadar takipçisi olacağız.



KONUŞANA DEFOL DIYORLAR

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair açıklamalarını hatırlatan sorulara da şu yanıtı verdi: "Anadolu'da bir söz var, 'Sokma akıl 8 adım gider' diye. Çelişkiler yumağını doğuran ana unsur, CHP yönetiminin kendi akıllarıyla hareket etmemeleridir. 'Sen mi konuştun? Defol' diyorlar. Biz CHP'nin düştüğü bu bataklıkla ilgilenmiyor, işimize bakıyoruz, millete hizmete odaklanıyoruz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN