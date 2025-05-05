SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Bakan Erdoğan: CHP’nin düştüğü bataklıkla ilgilenmiyoruz

KKTC dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, İsrail’in yaptıklarını “Kandan ve kaostan besleniyorlar” diye yorumladı. Erdoğan, CHP için de “Dengelerini kaybettiler. Buradaki çelişkiler yumağını doğuran ana unsur, CHP yönetiminin kendi akıllarıyla hareket etmemeleridir” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025
Bakan Erdoğan: CHP’nin düştüğü bataklıkla ilgilenmiyoruz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, İsrail'in Filistinliler'i, gıdadan, ilaçtan mahrum bırakarak yenmeye çalıştığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"İsrail gıdayı, suyu, ilacı silah olarak kullanıyor. Katliam yaparlar dünya sessiz kalır, egemen devletlere saldırırlar dünya sessiz kalır, uluslararası kuruluşların personellerini öldürür dünya sessiz kalır, soykırım suçu işlerler dünya sessiz kalır. Bu 'sessizlik sarmalı' artık son bulmalıdır.

İsrail kandan ve kaostan besleniyor. Bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyen İsrail, Türkiye'nin bölgedeki gücünden, elde ettiği kazanımlardan da çok rahatsız" dedi.

CHP'li parti yöneticileri ve milletvekillerinin polise yönelik tutumuna ilişkin bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Siyasi hırsları ve saplantıları, CHP'li yöneticileri esir almış durumda. Muvazene tamamen kayboldu. Utançla hatırlanacak işler yapıyorlar. Nasıl bir zihniyet ve şahsiyet fukaralığı, otobüsü polisin üzerine sürme talimatını verdirebilir. Bu tahrik nereye kadar gider, bunun bizler de siyasetçi olarak sonuna kadar takipçisi olacağız.

KONUŞANA DEFOL DIYORLAR
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair açıklamalarını hatırlatan sorulara da şu yanıtı verdi: "Anadolu'da bir söz var, 'Sokma akıl 8 adım gider' diye. Çelişkiler yumağını doğuran ana unsur, CHP yönetiminin kendi akıllarıyla hareket etmemeleridir. 'Sen mi konuştun? Defol' diyorlar. Biz CHP'nin düştüğü bu bataklıkla ilgilenmiyor, işimize bakıyoruz, millete hizmete odaklanıyoruz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | AKM’de Özgür Özel’e tokatlı saldırı! Provokatör gözaltına alındı son görüntüsü ortaya çıktı
Yaşlı bakım sigortası geliyor! Sistem nasıl uygulanacak? Hangi faydaları sağlayacak?
CANLI | Sırrı Süreyya Önder’e veda | AKM’ye tabutunda zeytin dalı ile geldi... Annesi ağıt yaktı | Başkan Erdoğan’dan ve MİT’ten mesaj...
Tatilin bedeli el yakıyor!
Emekliye %17.91’lik ilave zam oranı çıktı! SSK BAĞKUR’luya en düşük 17 bin 60 lira kök maaş! 14.699 TL üstü alanlar...
Evlat katili Selçuk Tengioğlu Özgür Özel’e tokat atmadan önce ne yaptı? Detaylar ilk kez ortaya çıktı: X-Ray’den geçmemiş, otel-Beyoğlu rotası...
Özel’e saldırı sonrası ’CIA Kod 705 Sezgin’ iş başında! Efendileri operasyon çekti, ses ondan geldi: Osmanlı çocuğu dediler CHP’li çıktı
New York ünlüleri böyle formda kalıyor! İşte 3 günlük muhteşem formül
Özgür Özel’e tokatlı saldırı sonrası Ekrem İmamoğlu’na yakın o ismin 4 Mayıs 2025 paylaşımı dikkat çekti! Saldırı CHP liderine mesaj mı?
Kartal’dan şampiyonluk darbesi! Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-1 | MAÇ SONUCU
Son dakika: Saldırı sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama: Birileri bugün barış konuşulmasını istemedi
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında taraftarlar Ali Koç için tek ses oldu!
TAKVİM yazdı Başkan Erdoğan kayıtsız kalmadı! CHP muvazeneyi kaybetti: Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor, milletin iradesine bant çekiyorlar
Terörsüz Türkiye sürecine CIA - MOSSAD müdahalesi! Sırrı Süreyya Önder üzerinden mesaj... Özgür Özel’e saldırının arka planı
Başkan Erdoğan KKTC dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı! İsrail hesap verecek... Dürzilere uyarı... Gazze mesajı
Özgür Özel’e saldırıda Zafer Partisi izi! Selçuk Tengioğlu’nun ağabeyi Davut Tengioğlu Ümit Özdağ’ın yol arkadaşı çıktı
Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir’den Takvim.com.tr’ye özel açıklamalar: Türkiye ile Suriye arasında yeni hat kuruluyor
Özel’e saldırıda bulunan meczup suç makinesi çıktı! 21 yıl önceki vahşet TAKVİM manşetinde
Paralel İmamoğlu! 1997’de ilk haşhaşi koleji açtı 15 Temmuz’da FETÖ ile ’yat’tı... Hain gecede kiralık teknede kimden ne talimat aldı?
Altında ortalık toz duman! İslam Memiş 6.000 TL için tarihi verdi: Gram bu rakama geri gelebilir