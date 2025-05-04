TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’den acı haber!

Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğinden saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir" denildi. Hastaneden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:



"Sayın Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan ve saat 22:41'de şuuru kapalı, solunumu ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen "Aort Diseksiyonu" tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damara bypass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde kalp destek cihazı ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Önder, yoğun bakım ünitemizdeki tedavisine rağmen 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile hayatını kaybetmiştir. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

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