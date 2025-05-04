İlim Yayma Ödülleri sahibi bilim adamları imzaladı: "Sağlıkta Teknolojik İstiklal" bildirisi açıklandı

(İHA)

Basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşen ve sağlık alanında kapsamlı stratejik dönüşümlerin ele alındığı toplantıda "Sağlıkta Teknolojik İstiklal" bildirgesini Prof. Dr. İdris Sarısoy, Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu, Prof. Dr. Zekai Şen, Prof. Mustafa Soylak, Doç. Dr. Hümeyra Özturan, Prof.Dr. İbrahim Akduman, Prof.Dr. İlhami Gülçin, Prof. Dr. Zekeriya Kurşun imzaladı.

Bildirgede yerli ilaç ve yerli sağlık teknolojilerinin gelişimi için atılması gereken stratejik adımların önemini ve aciliyetini belirten detaylar yer aldı. AR-GE ve inovasyon çalışmalarının daha aktif şekilde desteklenmesi, sektörel koordinasyonun artması için Sağlık Sanayi Başkanlığı'nın kurulması, akademi ve sanayi arasındaki iş birliğinin artması vurgulandı.

"BU BİLDİRGE SAĞLIK ALANINDA ÜLKEMİZ İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

Toplantıda açılış konuşmasını yapan ve bilimsel çalışmaların önemine vurgu yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan "2017 yılında yola çıktığımız İlim Yayma Ödülleri'ni başarıyla gerçekleştirdik. Topluma ve insanlığa fayda sağlayacak projeler üretmeye devam ediyoruz. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yaptığımız bu toplantının bizim için, ülkemiz için bir dönüm noktası olacağını düşünüyoruz. Her yıl hocalarımızın kamuoyuna düşüncelerini paylaşmalarını ve bu alanların daha da genişletilmesini arzu ediyoruz. Biz bugün tespitler ve somut verilerle "Sağlıkta Teknolojik İstiklal" isimli bir bildirge yayınlıyoruz. Biliyoruz ki eğer bilim olmazsa, ilim olmazsa o toplumun gelişmesinden bahsedilemez. Geçmişe baktığımızda ecdadımız da bu yolu izlemiştir, Müslüman bilim insanları çeşitli alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da bu çalışmaları tüm dünyaya yaymıştır. Dolayısıyla bu mirası üstümüzde taşıyoruz. Bu çalışmaların da hak ettiği değeri görmesini temenni ediyoruz. İnşallah bu bildirge bunun için büyük bir adım olur" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELERLE TÜRKİYE LİDER ÜLKE HALİNE GELECEK"

Sağlık alanındaki teknolojik gelişmelerle Türkiye'nin çok daha farklı bir konuma ulaşacağını belirten İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, "Bu çalışmanın içinde olmak hepimizi olduğu gibi beni de heyecanlandırdı. Umuyorum ki tüm teknolojik gelişmelerle Türkiye lider ülke haline gelecek. Sağlık alanında da dışa bağımlı değil, kendisi üreten, geliştiren ve uygulamaya geçen bir ülke konumunda olacağız. Katkıda bulunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ 2019 BÜYÜK ÖDÜL SAHİBİ PROF. DR. FİKRETTİN ŞAHİN: "SAĞLIKTA YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIRILMALIDIR"

Güçlü bir sağlık sisteminin sadece toplumsal refahın değil, aynı zamanda ulusal güvenlik ve ekonomik kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirterek bildirgeyi sunan Prof. Dr. Fikrettin Şahin, "Türkiye son yıllarda sağlık alanında önemli ilerlemelerle bölgesel anlamda sağlıkta bir üs haline gelmiştir. Güçlü ve bağımsız bir sağlık sektörü tesis edilmeden küresel ölçekte lider bir ülke hedefine ulaşmak mümkün değildir. Bu bildirge Türkiye'nin sağlık alanında lider ülke olabilmesi için kritik öneme sahip yerli ve milli üretim kapasitesinin artırılmasını, dışa bağımlılığın azaltılmasını ve sürdürülebilir sağlık ekosisteminin inşasını hedefleyen politika ve strateji önerilerini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. 25 Mayıs 2024 tarihinde kurulmasına karar verilen Türkiye Sağlık Vadisi, ülkemiz ve sağlık sektörü için büyük önem taşıyor. Bu çalışmalar süratle devam ederken Sağlık Sanayi Başkanlığı'nın kurulmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını bağımsız bir şekilde yapmalıyız" açıklamasında bulundu.

Basın toplantısı, ödül sahibi akademisyenlerin bildirgeyi imzalaması ve Prof. Dr. Fikrettin Şahin'in İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a takdim etmesiyle sona erdi.