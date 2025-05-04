İstanbul’un göbeğinde facianın eşiğinden dönüldü: Uzun zamandır çalışma yapılmayan inşaatın duvarı yıkıldı!

İstanbul Sarıyer Maslak Eski Büyükdere Caddesi üzerinde, önceki gece saat 02.40 sıralarında, büyük bir facia atlatıldı. Temeli atıldıktan sonra uzun süredir bir çalışma gerçekleştirilmeyen inşaat alanında istinat duvarı bir anda çöktü.



Ardından istinat duvarıyla birlikte yol da çökerken, 100 metre ileride ise doğalgaz sıkışması sonucu küçük çaplı patlama meydana geldi. Ekipler tarafından çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı. Olayın gece saatlerinde yaşanmasıyla şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.



Olay sonrası Ayazağa, Maslak ve Pınar mahallelerinin büyük kısmında doğal gaz, su ve elektrik kesintisi sorunu yaşandı. Çevredeki plaza ve yapılar da büyük bir tehlike atlattı. En son 2022'de inşaat ruhsatı yenilenen yapının, 2027'ye kadar geçerli ruhsatının olduğu vurgulandı. Ancak bu olay sonrası, inşaatın mühürleneceği açıklandı.

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