Başkan Erdoğan’dan dünyaya mesaj: Konu Kıbrıs olunca soyadımız KKTC’dir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Meclis Binası Açılışı'nda önemli açıklamalarda bulundu:



İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Kıbrıs Türk halkı geleceğe güven ve umutla bakmayı herkesten çok hak etmektedir.

Önümüze taş koymak isteyenler olduğunu biliyoruz. Gözlerini kin ve nefret bürüyenlerin olduğunu biliyoruz. Mukaddes değerlerimiz üzerinden kirli bir oyun oynuyorlar.



Hayat tarzı, kılık kıyafet üzerinden insanlarımızı kutuplaştırmaya çalıştılar. Kıbrıs Türki kardeşlerimiz oynanmak istenen oyunun farkındadır.

Şunu kimse unutmasın. Adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir.

Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını koruma noktasında bizimle birlikte 86 milyonun tamamı da aynı hissiyata, aynı hassasiyete sahiptir.

Fitneciler, bozguncular kaybedecek. KKTC ilelebet payidar olacaktır.

İki devletli çözüm, KKTC ve Türkiye'nin ortak vizyonudur. Yeni bir müzakere süreci olacaksa bundan böyle iki toplum arasında değil, egemen eşitlik içinde iki devlet arasında yürütülecektir.



BU TOPRAKLAR ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİ

Başkan Erdoğan, TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne de katıldı:

TEKNOFEST KKTC sadece bir festival değil aynı zamanda bir milletin iki devlet olarak ortak istikbaline doğru attığı kararlı bir adımdır.

Bu topraklar bize şehitlerimizin mirası ve emanetidir, silinmez hatıralarımız var. 51 yıl önce buradaydık yine buradayız.

Bu toprakları, canımız pahasına müdafaa ve muhafaza etmeye hazır olduğumuzu bugün tekrar ilan ediyorum.

Daha müreffeh bir KKTC'yi inşa edeceğiz. Artık diploma sahtekarlığı gibi utanç verici skandalların hiçbiri olmayacak.

Boykot çağrısı yapan marjinal tipler hayal kırıklığına uğradı. Türkiye'de boykot dedikçe satış yaptık. Burada da boykot dedikçe meydanlar doldu.



YAVRU VATAN'A YAKIŞTI

KKTC'nin azametini tüm dünyaya belgeleyecek tarihi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 639 bin 475 metrekarelik alanda yapıldı. Binaların bazılarında 'Kıbrıs taşı', bazı detaylarda ise 'Türk taşı' olarak adlandırılan Marmara mermeri kullanıldı. TOKİ'nin inşa ettiği göz kamaştıran eserin içinde cumhurbaşkanlığı makamı, 2 konferans, kabul, heyet toplantı salonu, 52 çalışma ofisi, kafeterya ve yemekhane ile otopark bulunuyor...