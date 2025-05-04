İkinci el kelepir Air Force One!

ABD Başkanı Donald Trump Boeing'den yeni bir Air Force One uçağı üretmesini istedi. Ancak şirket bir türlü üretimi gerçekleştiremedi. Uçağın önce 2027'ye, sonra 2029'a hazır olacağı bildirildi. Bir süre önce de, kötü haber verildi. Uçağın 2035'ten önce hazır olmayabileceği öğrenildi.



Bunun üzerine ABD Başkanı Trump, ikinci el uçak alınmasını istedi. Wall Street Journal'ın haberine göre, Başkan Trump, savunma şirketi L3 Harris'e, Katar hükümetine ait eski bir Boeing 747'yi geçici bir başkanlık uçağına dönüştürmesi için talimat verdi. Katar hükümdar ailesine ait olan 13 yaşındaki Boeing 747-8 tipi uçağın, kısa süre içinde Air Force One'ye dönüştürüleceği öğrenildi. Fiyatının da 75-100 milyon dolar olduğu kaydedildi.



PAPA TRUMP!

ABD Başkanı Donald Trump'ı "Papa" olarak gösteren yapay zekayla üretilmiş fotoğraf, Başkan'ın kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşıldı. Social Truth'taki paylaşımda herhangi açıklama bulunmazken, Trump yapay zekayla üretilen fotoğrafta beyaz papa kıyafetiyle görünüyor. Söz konusu görsel, önceki gece Washington saatiyle 22.30'da yayınlanmasının ardından sosyal medya hesaplarında hızla yayıldı. Aynı fotoğraf Beyaz Saray'a ait resmi X hesabından da paylaşıldı.

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