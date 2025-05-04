Başkan Erdoğan Sırrı Süreyya Önder’e rahmet diledi!

Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman ilinin merkez ilçesinde, Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Berber ve arzuhalci olan babası, 1960'lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi'nin Adıyaman kurucusu ve il başkanı olmuştur. Sekiz yaşındayken babası sirozdan ölen Önder, annesi ve dört kardeşi ile dedesinin evine taşındı ve bu dönemde bir fotoğrafçıda çırak olarak çalışmaya başladı. Önder daha sonra, bir lastik tamirci dükkânı açtı.



SANAT YÖNÜ GÜÇLÜYDÜ

Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı. 2011 genel seçimlerinde İstanbul 2. bölgeden, 2015 seçimlerinde Ankara 1. bölgeden, 2023 Türkiye genel seçimlerinde ise DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçildi.



ARMAĞAN OLACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder'in vefatı üzerine yazılı bir açıklama yayınlayarak baş sağlığı diledi. Bahçeli, Önder'in hayatını kaybetmesi nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, "İnancım odur ki, terörsüz Türkiye'nin tezahürü Merhum Önder'e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır" İfadesini kullandı.

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