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MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı! "Akil kişiyi bir dostu kaybettik"

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile ilgili taziye mesajı paylaşarak, "Kardeşlik için mücadeleden hiç vazgeçmedi" dedi.

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 18:01 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 18:01
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı! Akil kişiyi bir dostu kaybettik

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15 Nisan'dan bu yana yoğun bakımda tedavi altında bulunan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

MİT BAŞKANI KALIN'DAN TAZİYE MESAJI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatına ilişkin, "İyi, güzel ve doğruya olan inancını hiç kaybetmedi. Terörsüz Türkiye yolunda barış ve kardeşlik için mücadeleden hiç vazgeçmedi." ifadelerini kullandı.

Kalın, Önder'in vefatı dolayısıyla yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir akil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik. İyi, güzel ve doğruya olan inancını hiç kaybetmedi. Terörsüz Türkiye yolunda barış ve kardeşlik için mücadeleden hiç vazgeçmedi. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevdiklerine taziyelerimi sunuyorum. Başımız sağ olsun."

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